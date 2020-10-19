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Astralis и Fnatic сыграют в полуфинале DreamHack Open Fall 2020

CS:GO
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Astralis обыграли GODSENT, а Fnatic победили North

Astralis и Fnatic сыграют в полуфинале DreamHack Open Fall 2020
Новина українською

В период с 15 по 25 октября проходит онлайн-турнир по CS:GO - DreamHack Open Fall 2020. Призовой фонд турнира составляет 115 000 долларов.

Сегодня определились первые участники полуфиналов (встречи проходили в формате "Best of 3"):

В четвертьфинале Astralis победила GODSENT со счетом 2-0:

  • 16:3 на Inferno
  • 16:10 на Nuke

Во втором матче 1/4 турнира Fnatic обыграла North, также со счетом 2-0:

  • 16:9 на Inferno
  • 16:10 на Overpass

Таким образом, Astralis сыграют с Fnatic в полуфинале DreamHack Open Fall 2020. В свою очередь GODSENT и North упали в нижнюю сетку соревнования, где во втором раунде плей-офф сыграют против Sprout и Heroic, соответственно.

Записи поединков прошедшего игрового дня DreamHack Open Fall 2020

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