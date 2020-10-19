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Astralis и Fnatic сыграют в полуфинале DreamHack Open Fall 2020
Astralis обыграли GODSENT, а Fnatic победили North
В период с 15 по 25 октября проходит онлайн-турнир по CS:GO - DreamHack Open Fall 2020. Призовой фонд турнира составляет 115 000 долларов.
Сегодня определились первые участники полуфиналов (встречи проходили в формате "Best of 3"):
В четвертьфинале Astralis победила GODSENT со счетом 2-0:
- 16:3 на Inferno
- 16:10 на Nuke
Во втором матче 1/4 турнира Fnatic обыграла North, также со счетом 2-0:
- 16:9 на Inferno
- 16:10 на Overpass
Таким образом, Astralis сыграют с Fnatic в полуфинале DreamHack Open Fall 2020. В свою очередь GODSENT и North упали в нижнюю сетку соревнования, где во втором раунде плей-офф сыграют против Sprout и Heroic, соответственно.
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