Astralis и Fnatic сыграют в полуфинале DreamHack Open Fall 2020

В период с 15 по 25 октября проходит онлайн-турнир по CS:GO - DreamHack Open Fall 2020. Призовой фонд турнира составляет 115 000 долларов.

Сегодня определились первые участники полуфиналов (встречи проходили в формате "Best of 3"):

В четвертьфинале Astralis победила GODSENT со счетом 2-0:

16:3 на Inferno

16:10 на Nuke

Во втором матче 1/4 турнира Fnatic обыграла North, также со счетом 2-0:

16:9 на Inferno

16:10 на Overpass

Таким образом, Astralis сыграют с Fnatic в полуфинале DreamHack Open Fall 2020. В свою очередь GODSENT и North упали в нижнюю сетку соревнования, где во втором раунде плей-офф сыграют против Sprout и Heroic, соответственно.