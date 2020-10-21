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NaVi вышли в плей-офф IEM New York Online 2020

CS:GO
(1 голосов)

"Рожденные побеждать" обыграли ESPADA

NaVi вышли в плей-офф IEM New York Online 2020
Новина українською

В период с 13 по 25 октября проходит онлайн-турнир по CS:GO для региона СНГ - IEM New York Online 2020. Призовой фонд составляет 50 000 долларов.

В последнем туре группового этапа команда украинской организации Natus Vincere переиграла ESPADA. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась уверенной победой NaVi со счетом 2-0:

  • 16:5 на Mirage
  • 16:10 на Nuke

Таким образом, команда Кирилла "Boombl4" Михайлова вышла в плей-офф соревнования.

Положение дел в группе A:

# Группа А
М
В
П
О
1. ​​ Virtus.pro 4 4 0 12
2. ​​ forZe 4 3 1 9
3. ​​ Natus Vincere 5 3 2 9
4. ​​ ESPADA 5 3 2 9
5. ​​ Cyber Legacy 4 0 4 0
6. ​​ K23 4 0 4 0

Запись поединка между Natus Vincere и ESPADA

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В статье: Natus Vincere
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