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NaVi вышли в плей-офф IEM New York Online 2020
"Рожденные побеждать" обыграли ESPADA
В период с 13 по 25 октября проходит онлайн-турнир по CS:GO для региона СНГ - IEM New York Online 2020. Призовой фонд составляет 50 000 долларов.
В последнем туре группового этапа команда украинской организации Natus Vincere переиграла ESPADA. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась уверенной победой NaVi со счетом 2-0:
- 16:5 на Mirage
- 16:10 на Nuke
Таким образом, команда Кирилла "Boombl4" Михайлова вышла в плей-офф соревнования.
Положение дел в группе A:
|#
|Группа А
|
М
|
В
|
П
|
О
|1.
| Virtus.pro
|4
|4
|0
|12
|2.
| forZe
|4
|3
|1
|9
|3.
| Natus Vincere
|5
|3
|2
|9
|4.
| ESPADA
|5
|3
|2
|9
|5.
| Cyber Legacy
|4
|0
|4
|0
|6.
| K23
|4
|0
|4
|0
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