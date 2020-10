NaVi прошли в финал верхней сетки BLAST Premier: Fall 2020

В период с 26 октября по 4 ноября проходит онлайн-турнир по CS:GO - BLAST Premier: Fall 2020. Призовой фонд составляет 150 000 долларов.

В рамках полуфинала группы A команда укрианской организации Natus Vincere победила Ninjas in Pyjamas. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась уверенной победой "рожденных побеждать" со счетом 2-0:

16:12 на Inferno

16:13 на Train

Таким образом, команда Александра "s1mple" Костылева вышла в финал верхней сетки соревнования, где сыграет с Fall Finals.