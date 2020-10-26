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NaVi прошли в финал верхней сетки BLAST Premier: Fall 2020
"Рожденные побеждать" обыграли Ninjas in Pyjamas
В период с 26 октября по 4 ноября проходит онлайн-турнир по CS:GO - BLAST Premier: Fall 2020. Призовой фонд составляет 150 000 долларов.
В рамках полуфинала группы A команда укрианской организации Natus Vincere победила Ninjas in Pyjamas. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась уверенной победой "рожденных побеждать" со счетом 2-0:
- 16:12 на Inferno
- 16:13 на Train
Таким образом, команда Александра "s1mple" Костылева вышла в финал верхней сетки соревнования, где сыграет с Fall Finals.
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