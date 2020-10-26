  1. UA-Футбол ⚽
  2. Киберспорт
  3. CS:GO
  4. NaVi прошли в финал верхней сетки BLAST Premier: Fall 2020
В тренде
CS:GO
CS:GO

CS:GO - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

NaVi прошли в финал верхней сетки BLAST Premier: Fall 2020

CS:GO
(1 голосов)

"Рожденные побеждать" обыграли Ninjas in Pyjamas

NaVi прошли в финал верхней сетки BLAST Premier: Fall 2020
Новина українською

В период с 26 октября по 4 ноября проходит онлайн-турнир по CS:GO - BLAST Premier: Fall 2020. Призовой фонд составляет 150 000 долларов.

В рамках полуфинала группы A команда укрианской организации Natus Vincere победила Ninjas in Pyjamas. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась уверенной победой "рожденных побеждать" со счетом 2-0:

  • 16:12 на Inferno
  • 16:13 на Train

Таким образом, команда Александра "s1mple" Костылева вышла в финал верхней сетки соревнования, где сыграет с Fall Finals.

Запись поединка между NaVi и Ninjas in Pyjamas

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Natus Vincere
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...