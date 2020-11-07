Virtus.pro сыграют с Gambit Esports в гранд-финале LOOT.BET/CS

В период с 5 октября по 8 ноября проходит онлайн-турнир по CS:GO - 8-й сезон LOOT.BET/CS. Призовой фонд - 50 000 долларов (победитель получит 25 тысяч).

В полуфинале Virtus.pro победила ESPADA. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась со счетом 2:0 в пользу "медведей".

Таким образом, команда Джами "Jame" Али прошла в гранд-финале соревнования, где сыграет против Gambit Esports. В свою очередь ESPADA заняла 3-4 место и заработала 3 750 долларов.