CS:GO
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Virtus.pro сыграют с Gambit Esports в гранд-финале LOOT.BET/CS
Команды разыграют между собой 25 000 долларов
В период с 5 октября по 8 ноября проходит онлайн-турнир по CS:GO - 8-й сезон LOOT.BET/CS. Призовой фонд - 50 000 долларов (победитель получит 25 тысяч).
В полуфинале Virtus.pro победила ESPADA. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась со счетом 2:0 в пользу "медведей".
Таким образом, команда Джами "Jame" Али прошла в гранд-финале соревнования, где сыграет против Gambit Esports. В свою очередь ESPADA заняла 3-4 место и заработала 3 750 долларов.
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