Серия Counter-Strike отмечает 20-летие со дня релиза

Ровно 20 лет назад в этот день состоялся официальный релиз серии Counter-Strike, а именно 9-го ноября 2000 года.

Первую игру серии СS разрабатывали Мин "Gooseman" Ли и Джесс "Cliffe" Клифф. Название Counter-Strike было придумано весной 1999 года, а бета-версия игры вышла в начале лета того же года. В 2020-м году компания Valve выкупила шутер.

Valve же считает возраст Counter-Strike с момента выхода бета-версии.

Последняя игра под эгидой Counter-Strike - Global Offensive вышла 21 августа 2012-го.