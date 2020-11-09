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Серия Counter-Strike отмечает 20-летие со дня релиза
9-го ноября 2000 года состоялся релиз первой игры Counter-Strike
Ровно 20 лет назад в этот день состоялся официальный релиз серии Counter-Strike, а именно 9-го ноября 2000 года.
Первую игру серии СS разрабатывали Мин "Gooseman" Ли и Джесс "Cliffe" Клифф. Название Counter-Strike было придумано весной 1999 года, а бета-версия игры вышла в начале лета того же года. В 2020-м году компания Valve выкупила шутер.
Valve же считает возраст Counter-Strike с момента выхода бета-версии.
Последняя игра под эгидой Counter-Strike - Global Offensive вышла 21 августа 2012-го.
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