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NaVi сыграют с Team Vitality в гранд-финале IEM Beijing Online 2020

CS:GO
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NaVi обыграли G2 Esports, а Team Vitality победили Complexity Gaming

NaVi сыграют с Team Vitality в гранд-финале IEM Beijing Online 2020
Новина українською

В период с 6 по 22 ноября проходит онлайн-турнир по CS:GO - IEM Beijing Online 2020. Призовой фонд составляет 150 000 долларов, а победитель также получил пропуск на IEM Global Challenge 2020.

В первом полуфинале турнира команда украинской организации Natus Vincere победила G2 Esports. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась со счетом 2:1 в пользу "рожденных побеждать":

  • 10:16 на Dust2
  • 16:10 на Train
  • 16:3 на Nuke

Таким образом, коллектив Александра "s1mple" Костылева прошел в гранд-финал. В решающем матче соревнования NaVi сыграют против Team Vitality, которые в 1/2 переиграли Complexity Gaming со счетом 2:0.

В свою очередь G2 Esports и Complexity Gaming заняли 3-4 место и заработали по 12 000 долларов.

Записи поединков игрового дня

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В статье: Natus Vincere
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