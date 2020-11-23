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NaVi проиграли в гранд-финале IEM Beijing Online 2020

CS:GO
(2 голосов)

"Рожденные побеждать" уступили для Team Vitality

NaVi проиграли в гранд-финале IEM Beijing Online 2020
Новина українською

В период с 6 по 22 ноября проходил онлайн-турнир по CS:GO - IEM Beijing Online 2020. Призовой фонд составлял 150 000 долларов.

В гранд-финале соревнования команда украинской организации Natus Vincere проиграла Team Vitality. Решающий поединок турнира проходил в формате "Best of 5" и закончился со счетом 2:3 не в пользу "рожденных побеждать":

  • 16:5 на Nuke
  • 16:12 на Dust2
  • 6:16 на Overpass
  • 9:16 на Inferno
  • 8:16 на MIrage

Таким образом, команда Дана "apEX" Мадесклера стала чемпионом, заработала 60 000 долларов и получила слот на IEM Global Challenge 2020. В свою очередь серебрянные призеры NaVi получили в качестве призовых 30 тысяч.

На пути к гранд-финалу Natus Vincere прошли FaZe Clan и G2 Esports, а Team Vitality переиграли Heroic и Complexity Gaming.

Примечательно, что это 2-й подряд проигранный финал для NaVi - в начале октября коллектив Александра "s1mple" Костылева проиграл Astralis в решающем матче ESL Pro League.

Запись гранд-финала между Natus Vincere и Team Vitality

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В статье: Natus Vincere
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