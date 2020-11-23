NaVi проиграли в гранд-финале IEM Beijing Online 2020

В период с 6 по 22 ноября проходил онлайн-турнир по CS:GO - IEM Beijing Online 2020. Призовой фонд составлял 150 000 долларов.

В гранд-финале соревнования команда украинской организации Natus Vincere проиграла Team Vitality. Решающий поединок турнира проходил в формате "Best of 5" и закончился со счетом 2:3 не в пользу "рожденных побеждать":

16:5 на Nuke

16:12 на Dust2

6:16 на Overpass

9:16 на Inferno

8:16 на MIrage

Таким образом, команда Дана "apEX" Мадесклера стала чемпионом, заработала 60 000 долларов и получила слот на IEM Global Challenge 2020. В свою очередь серебрянные призеры NaVi получили в качестве призовых 30 тысяч.

На пути к гранд-финалу Natus Vincere прошли FaZe Clan и G2 Esports, а Team Vitality переиграли Heroic и Complexity Gaming.

Примечательно, что это 2-й подряд проигранный финал для NaVi - в начале октября коллектив Александра "s1mple" Костылева проиграл Astralis в решающем матче ESL Pro League.