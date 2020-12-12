NaVi сыграют против Astralis в рамках нижней сетки BLAST Premier

В период с 8 по 13 декабря проходят поединки финального этапа турнира по CS:GO - BLAST Premier: Fall 2020. Призовой фонд составляет 425 000 долларов.

В матче второго раунда нижней сетки команда украинской организации Natus Vincere переиграла FURIA Esports. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась со счетом 2:0 в пользу "рожденных побеждать".

Таким образом, NaVi прошли в следующий раунд, где сыграют против Astralis. В свою очередь FURIA покинули соревнование и заняли 5-6 место, получив в качестве призовых 15 000 долларов, а также заработав 500 очков в системе BLAST.

Запись поединка между Natus Vincere и FURIA Esports

1 карта (Inferno)