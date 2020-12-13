NaVi проиграли Astralis и покинули BLAST Premier: Fall 2020

В период с 8 по 13 декабря проходят поединки финального этапа турнира по CS:GO - BLAST Premier: Fall 2020. Призовой фонд составляет 425 000 долларов.

В полуфинале нижней сетки команда украинской организации Natus Vincere проиграла Astralis. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась со счетом 0:2 не в пользу "рожденных побеждать".

Таким образом, коллектив Александра s1mple Костылева (NaVi) завершил свое выступление на турнире, занял 4-е место и заработал 25 000 долларов, а также одну тысячу баллов в системе BLAST Premier.

В свою очередь команда Лукаса "gla1ve" Россандэра (Astralis) прошла в финал нижней сетки, где встретится с BIG и разыграет путевку в решающий поединок сореванования - гранд-финал.

Запись поединка между Natus Vincere и Astralis

1 карта (Inferno)