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NaVi проиграли Astralis и покинули BLAST Premier: Fall 2020
"Рожденные побеждать" заняли 4-е место на турнире
В период с 8 по 13 декабря проходят поединки финального этапа турнира по CS:GO - BLAST Premier: Fall 2020. Призовой фонд составляет 425 000 долларов.
В полуфинале нижней сетки команда украинской организации Natus Vincere проиграла Astralis. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась со счетом 0:2 не в пользу "рожденных побеждать".
Таким образом, коллектив Александра s1mple Костылева (NaVi) завершил свое выступление на турнире, занял 4-е место и заработал 25 000 долларов, а также одну тысячу баллов в системе BLAST Premier.
В свою очередь команда Лукаса "gla1ve" Россандэра (Astralis) прошла в финал нижней сетки, где встретится с BIG и разыграет путевку в решающий поединок сореванования - гранд-финал.
Запись поединка между Natus Vincere и Astralis
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