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Virtus.pro победили на DreamHack Open December 2020
"Медведи" обыграли в финале команду sAw
В перид с 10 по 13 декабря проходили матчи турнира по CS:GO - DreamHack Open December 2020. В соревновании принимали 8 команд и соревновались за призовой фонд в размере 100 000 долларов.
В гранд-финале турнира Virtus.pro победила sAw. Встреча проходила в формате "Best of 5" и закончилась со счетом 3:1 в пользу "медведей":
- 7:16 на Inferno
- 16:9 на Vertigo
- 16:10 на Train
- 19:15 на Dust2
Таким образом, команда VP стала чемпионом DreamHack Open December 2020 и заработала 50 тысяч долларов. На пути к финалу Virtus.pro прошли Gambit Esports, а sAw обыграли forZe.
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