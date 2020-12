Virtus.pro победили на DreamHack Open December 2020

В перид с 10 по 13 декабря проходили матчи турнира по CS:GO - DreamHack Open December 2020. В соревновании принимали 8 команд и соревновались за призовой фонд в размере 100 000 долларов.

В гранд-финале турнира Virtus.pro победила sAw. Встреча проходила в формате "Best of 5" и закончилась со счетом 3:1 в пользу "медведей":

7:16 на Inferno

16:9 на Vertigo

16:10 на Train

19:15 на Dust2

Таким образом, команда VP стала чемпионом DreamHack Open December 2020 и заработала 50 тысяч долларов. На пути к финалу Virtus.pro прошли Gambit Esports, а sAw обыграли forZe.