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Virtus.pro победили на DreamHack Open December 2020

CS:GO
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"Медведи" обыграли в финале команду sAw

Virtus.pro победили на DreamHack Open December 2020
Новина українською

В перид с 10 по 13 декабря проходили матчи турнира по CS:GO - DreamHack Open December 2020. В соревновании принимали 8 команд и соревновались за призовой фонд в размере 100 000 долларов.

В гранд-финале турнира Virtus.pro победила sAw. Встреча проходила в формате "Best of 5" и закончилась со счетом 3:1 в пользу "медведей":

  • 7:16 на Inferno
  • 16:9 на Vertigo
  • 16:10 на Train
  • 19:15 на Dust2

Таким образом, команда VP стала чемпионом DreamHack Open December 2020 и заработала 50 тысяч долларов. На пути к финалу Virtus.pro прошли Gambit Esports, а sAw обыграли forZe.

Запись поединка между Virtus.pro и sAw

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