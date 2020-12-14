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Team Vitality обыграли Astralis и выиграли BLAST Premier: Fall 2020

CS:GO
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NaVi вылетели от Astralis в полуфинале нижней сетки...

Team Vitality обыграли Astralis и выиграли BLAST Premier: Fall 2020
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В период с 8 по 13 декабря проходили поединки финального этапа турнира по CS:GO - BLAST Premier: Fall 2020. Призовой фонд составляет 425 000 долларов.

В гранд-финале турнира Team Vitality победила Astralis со счетом 2:1. Таким образом, французская команда стала чемпионом и заработала 225 тысяч долларов, а также получила слот на глобальный финал BLAST Premier.

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Vitality на пути к решающему матчу турнира в плей-офф прошли mousesports, Natus Vincere и BIG. В свою очередь Astralis добрались до финала, благодаря победам над mousesports, G2 Esports, NAVI и BIG.

Запись финала между Team Vitality и Astralis

1 карта (Vertigo)

2 карта (Dust 2)

3 карта (Inferno)

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