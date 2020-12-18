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NaVi вышли в плей-офф IEM Global Challenge 2020

CS:GO
(1 голосов)

"Рожденные побеждать" переиграли Team Liquid

NaVi вышли в плей-офф IEM Global Challenge 2020
Новина українською

В период с 15 по 20 декабря проходит онлайн-турнир по CS:GO - IEM Global Challenge 2020. Призовой фонд соревнования составляет 500 000 долларов, а победитель получит 200 000 долларов.

В матче группового этапа команда украинской организации Natus Vincere обыграла Team Liquid. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась со счетом 2:0 в пользу "рожденных побеждать".

Таким образом, коллектив Кирилла "Boombl4" Михайлова прошел в стадию плей-офф.

Запись поединка между Natus Vincere и Team Liquid

Положение дел в группе B:

# Группа B
М
В
П
О
1. ​​ Natus Vincere 2 2 0 6
2. ​​ FURIA Esports 2 1 1 3
3. ​​ Team Liquid 2 1 1 3
4. ​​ Heroic 2 0 2 0

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В статье: Natus Vincere
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