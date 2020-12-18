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NaVi вышли в плей-офф IEM Global Challenge 2020
"Рожденные побеждать" переиграли Team Liquid
В период с 15 по 20 декабря проходит онлайн-турнир по CS:GO - IEM Global Challenge 2020. Призовой фонд соревнования составляет 500 000 долларов, а победитель получит 200 000 долларов.
В матче группового этапа команда украинской организации Natus Vincere обыграла Team Liquid. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась со счетом 2:0 в пользу "рожденных побеждать".
Таким образом, коллектив Кирилла "Boombl4" Михайлова прошел в стадию плей-офф.
Положение дел в группе B:
|#
|Группа B
|
М
|
В
|
П
|
О
|1.
| Natus Vincere
|2
|2
|0
|6
|2.
| FURIA Esports
|2
|1
|1
|3
|3.
| Team Liquid
|2
|1
|1
|3
|4.
| Heroic
|2
|0
|2
|0
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