Astralis победили на IEM Global Challenge 2020

В период с 15 по 20 декабря проходил онлайн-турнир по CS:GO - IEM Global Challenge 2020. Команды сражались за призовой фонд в размере полмиллиона долларов.

В гранд-финале соревнования Astralis обыграли Team Liquid. Встреча проходила в формате "Best of 5" и закончилась со счетом 3:0 в пользу бразильской команды:

16:11 на Inferno

16:11 на Overpass

16:10 на Dust2

Таким образом, коллектив Лукаса "gla1ve" Россандэра стал чемпионом и заработал 200 тысяч долларов, а Team Liquid досталось 100 000 долларов.

Запись матча между Astralis и Team Liquid