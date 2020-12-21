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Astralis победили на IEM Global Challenge 2020

CS:GO
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В финале бразильцы одолели Team Liquid со счетом 3:0

Astralis победили на IEM Global Challenge 2020
Новина українською

В период с 15 по 20 декабря проходил онлайн-турнир по CS:GO - IEM Global Challenge 2020. Команды сражались за призовой фонд в размере полмиллиона долларов.

В гранд-финале соревнования Astralis обыграли Team Liquid. Встреча проходила в формате "Best of 5" и закончилась со счетом 3:0 в пользу бразильской команды:

  • 16:11 на Inferno
  • 16:11 на Overpass
  • 16:10 на Dust2

Таким образом, коллектив Лукаса "gla1ve" Россандэра стал чемпионом и заработал 200 тысяч долларов, а Team Liquid досталось 100 000 долларов.

Запись матча между Astralis и Team Liquid

В полуфинале Astralis победили команду украинской организации Natus Vincere.

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