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S1mple и electronic продлили контракты с Natus Vincere
Игроки подписали соглашения до конца 2022 года
Украинская киберспортивная организация Natus Vincere продлила контракты с игроками состава по СS:GO.
Свои соглашения переподписали ключевые игроки "рожденные побеждать" Александр "s1mple" Костылев и Денис "electronic" Шарипов до конца 2022 года.
S1mple перешел в NaVi с Liquid в конце лета 2016-го года, а electronic присоединился к команде осенью 2017-го года, после трансфера из FlipSid3 Tactics .
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