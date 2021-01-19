  1. UA-Футбол ⚽
  2. Киберспорт
  3. CS:GO
  4. Astralis - первый полуфиналист BLAST Premier: Global Final 2020
В тренде
CS:GO
CS:GO

CS:GO - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Astralis - первый полуфиналист BLAST Premier: Global Final 2020

CS:GO
(1 голосов)

Бразильский коллектив победил Evil Geniuses со счетом 2:1

Astralis - первый полуфиналист BLAST Premier: Global Final 2020
Новина українською

В период с 19 по 24 января проходят матчи плей-офф турнира по CS:GO - BLAST Premier: Global Final 2020. За призовой фонд в размере 1 млн долларов борются восемь команд. Победителю достанется 600 тысяч долларов.

В первом поединке в рамках 1/4 соревнования Astralis обыграли Evil Geniuses. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась со счетом 2:1 в пользу бразильской команды:

  • 14:16 на Inferno
  • 16:8 на Overpass
  • 16:6 на Vertigo

Таким образом, команда Лукаса "gla1ve" Россандэра (Astralis) прошла в полуфинал турнира, где сыграет против победителя пары G2 Esports - FURIA Esports.

Запись четвертьфинала между Astralis и Evil Geniuses

Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...