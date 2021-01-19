Astralis - первый полуфиналист BLAST Premier: Global Final 2020

В период с 19 по 24 января проходят матчи плей-офф турнира по CS:GO - BLAST Premier: Global Final 2020. За призовой фонд в размере 1 млн долларов борются восемь команд. Победителю достанется 600 тысяч долларов.

В первом поединке в рамках 1/4 соревнования Astralis обыграли Evil Geniuses. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась со счетом 2:1 в пользу бразильской команды:

14:16 на Inferno

16:8 на Overpass

16:6 на Vertigo

Таким образом, команда Лукаса "gla1ve" Россандэра (Astralis) прошла в полуфинал турнира, где сыграет против победителя пары G2 Esports - FURIA Esports.