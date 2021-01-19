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Astralis - первый полуфиналист BLAST Premier: Global Final 2020
Бразильский коллектив победил Evil Geniuses со счетом 2:1
В период с 19 по 24 января проходят матчи плей-офф турнира по CS:GO - BLAST Premier: Global Final 2020. За призовой фонд в размере 1 млн долларов борются восемь команд. Победителю достанется 600 тысяч долларов.
В первом поединке в рамках 1/4 соревнования Astralis обыграли Evil Geniuses. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась со счетом 2:1 в пользу бразильской команды:
- 14:16 на Inferno
- 16:8 на Overpass
- 16:6 на Vertigo
Таким образом, команда Лукаса "gla1ve" Россандэра (Astralis) прошла в полуфинал турнира, где сыграет против победителя пары G2 Esports - FURIA Esports.
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