NaVi упали в нижнюю сетку BLAST Premier: Global Final 2020

В период с 19 по 24 января проходят матчи плей-офф турнира по CS:GO - BLAST Premier: Global Final 2020. За призовой фонд в размере 1 млн долларов борются восемь команд. Победителю достанется 600 тысяч долларов.

Сегодня команда украинской организации Natus Vincere в рамках 1/4 провела поединок против Team Liquid. "Рожденные побеждать" уступили "жидким" со счетом 0:2, встреча проходила в формате "Best of 3".

Из-за этого поражения коллектив Кирилла "Boombl4" Михайлова (NaVi) упал в нижнюю сетку, где сыграет против Complexity Gaming.