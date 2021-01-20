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NaVi упали в нижнюю сетку BLAST Premier: Global Final 2020
"Рожденные побеждать" проиграли для "жидких" со счетом 0:2
В период с 19 по 24 января проходят матчи плей-офф турнира по CS:GO - BLAST Premier: Global Final 2020. За призовой фонд в размере 1 млн долларов борются восемь команд. Победителю достанется 600 тысяч долларов.
Сегодня команда украинской организации Natus Vincere в рамках 1/4 провела поединок против Team Liquid. "Рожденные побеждать" уступили "жидким" со счетом 0:2, встреча проходила в формате "Best of 3".
Из-за этого поражения коллектив Кирилла "Boombl4" Михайлова (NaVi) упал в нижнюю сетку, где сыграет против Complexity Gaming.
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