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Бывший игрок NaVi Edward: Сейчас Natus Vincere выглядят непобедимыми

CS:GO
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Edward оценил выступления "рожденных побеждать" на BLAST Premier: Global Final 2020

Бывший игрок NaVi Edward: Сейчас Natus Vincere выглядят непобедимыми
Новина українською

Экс-игрок команды по CS:GO украинской организации Natus Vincere Иоанн "Edward" Сухарев поделился мыслями насчет текущей игровой формы "рожденных побеждать".

"Судя по игре, сейчас Natus Vincere выглядят непобедимыми. Команда работает как единое целое, отличная работа, друзья. Постарайтесь сохранить такую игру надолго. Я будто парю, когда смотрю за матчами NAVI", - рассказал Сухарев.

Сейчас NaVi выступают на BLAST Premier: Global Final 2020 - в плей-офф турнира коллектив Александра "s1mple" Костылева успел обыграть Complexity Gaming и G2 Esports.

В следующем раунде нижней сетки Natus Vincere сыграют против Liquid.

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В статье: Natus Vincere
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