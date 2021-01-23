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Бывший игрок NaVi Edward: Сейчас Natus Vincere выглядят непобедимыми
Edward оценил выступления "рожденных побеждать" на BLAST Premier: Global Final 2020
Экс-игрок команды по CS:GO украинской организации Natus Vincere Иоанн "Edward" Сухарев поделился мыслями насчет текущей игровой формы "рожденных побеждать".
"Судя по игре, сейчас Natus Vincere выглядят непобедимыми. Команда работает как единое целое, отличная работа, друзья. Постарайтесь сохранить такую игру надолго. Я будто парю, когда смотрю за матчами NAVI", - рассказал Сухарев.
Сейчас NaVi выступают на
В следующем раунде нижней сетки Natus Vincere сыграют против Liquid.
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