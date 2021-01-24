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NaVi вышли в финал нижней сетки BLAST Premier: Global Final 2020

CS:GO
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"Рожденные побеждать" уверенно обыграли "жидких" 2:0

NaVi вышли в финал нижней сетки BLAST Premier: Global Final 2020
Новина українською

В период с 19 по 24 января проходят матчи плей-офф турнира по CS:GO - BLAST Premier: Global Final 2020. За призовой фонд в размере 1 млн долларов борются восемь команд. Победителю достанется 600 тысяч долларов.

В матче 3-го раунда нижней сетки команда украинской организации Natus Vincere обыграла Team Liquid. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась со счетом 2:0 в пользу "рожденных побеждать".

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Дальше коллективу Александру "s1mple" Костылеву предстоит сыграть против Team Vitality в финале нижней сетки соревнования за путевку в гранд-финал. Team Liquid в свою очередь заняла 4-е место, покинула турнир и получила в качестве призовых 50 000 долларов.

Запись поединка между Natus Vincere и Team Liquid

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В статье: Natus Vincere
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