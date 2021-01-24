CS:GO - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
NaVi вышли в финал нижней сетки BLAST Premier: Global Final 2020
"Рожденные побеждать" уверенно обыграли "жидких" 2:0
В период с 19 по 24 января проходят матчи плей-офф турнира по CS:GO - BLAST Premier: Global Final 2020. За призовой фонд в размере 1 млн долларов борются восемь команд. Победителю достанется 600 тысяч долларов.
В матче 3-го раунда нижней сетки команда украинской организации Natus Vincere обыграла Team Liquid. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась со счетом 2:0 в пользу "рожденных побеждать".
Дальше коллективу Александру "s1mple" Костылеву предстоит сыграть против Team Vitality в финале нижней сетки соревнования за путевку в гранд-финал. Team Liquid в свою очередь заняла 4-е место, покинула турнир и получила в качестве призовых 50 000 долларов.
Запись поединка между Natus Vincere и Team Liquid
Популярное сейчас
- Бенитес покинул китайский Далянь, Барселоне предложили подписать Агуэро. Трансферный центр зарубежного футбола. LIVE
- Шахтер расписал вторую ничью подряд на тренировочных сборах
- У Нивы новый тренер, Десна интересуется румынским защитником. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Бывший игрок NaVi Edward: Сейчас Natus Vincere выглядят непобедимыми
- Алина Буяльская: Глупо рассуждать, что все футболисты взяли девушек из одной пробирки
- Внимание девушкам! Артем Милевский расстался со своей девушкой после двух лет вместе. ФОТО