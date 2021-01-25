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NaVi прошли в гранд-финал BLAST Premier: Global Final 2020
В гранд-финале на "рожденных побеждать" ждут Astralis
В период с 19 по 24 января проходят матчи плей-офф турнира по CS:GO - BLAST Premier: Global Final 2020. За призовой фонд в размере 1 млн долларов борются восемь команд. Победителю достанется 600 тысяч долларов.
В финале нижней сетки команда украинской организации Natus Vincere обыграла Team Vitality. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась в пользу коллектива Александра "s1mple" Костылева со счетом 2:1:
- 19:17 на Nuke
- 12:16 на Overpass
- 16:10 на Dust2
Таким образом, "рожденные побеждать" прошли в гранд-финал, где играют с Astralis за победу в турнире.
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