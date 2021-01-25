NaVi прошли в гранд-финал BLAST Premier: Global Final 2020

В период с 19 по 24 января проходят матчи плей-офф турнира по CS:GO - BLAST Premier: Global Final 2020. За призовой фонд в размере 1 млн долларов борются восемь команд. Победителю достанется 600 тысяч долларов.

В финале нижней сетки команда украинской организации Natus Vincere обыграла Team Vitality. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась в пользу коллектива Александра "s1mple" Костылева со счетом 2:1:

19:17 на Nuke

12:16 на Overpass

16:10 на Dust2

Таким образом, "рожденные побеждать" прошли в гранд-финал, где играют с Astralis за победу в турнире.