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NaVi прошли в гранд-финал BLAST Premier: Global Final 2020

CS:GO
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В гранд-финале на "рожденных побеждать" ждут Astralis

NaVi прошли в гранд-финал BLAST Premier: Global Final 2020
Новина українською

В период с 19 по 24 января проходят матчи плей-офф турнира по CS:GO - BLAST Premier: Global Final 2020. За призовой фонд в размере 1 млн долларов борются восемь команд. Победителю достанется 600 тысяч долларов.

В финале нижней сетки команда украинской организации Natus Vincere обыграла Team Vitality. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась в пользу коллектива Александра "s1mple" Костылева со счетом 2:1:

  • 19:17 на Nuke
  • 12:16 на Overpass
  • 16:10 на Dust2

Таким образом, "рожденные побеждать" прошли в гранд-финал, где играют с Astralis за победу в турнире.

Запись поединка между Natus Vincere и Team Vitality

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В статье: Natus Vincere
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