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NaVi стали чемпионами BLAST Premier: Global Final 2020
Наконец-то! Череда поражений в финалах для Natus Vincere закончилась
В период с 19 по 25 января проходили матчи плей-офф турнира по CS:GO - BLAST Premier: Global Final 2020. За призовой фонд в размере 1 млн долларов боролись восемь команд.
В гранд-финале команда украинской организации Natus Vincere уверенно переиграла Astralis. Решающая встреча турнира проходила в формате Bo3 и закончилась со счетом 2:0 в пользу "рожденных побеждать":
- 16:12 на Nuke
- 16:5 на Inferno
Таким образом, команда Александра "s1mple" Костылева (NaVi) стала чемпионом BLAST Premier и получила в качестве призовых 600 тысяч долларов. В свою очередь серебряным призерам Astralis досталось 200 000 долларов.
Запись гранд-финала между Natus Vincere и Astralis
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Призовые места:
1-е место: NAVI — $ 600 000
2-е место: Astralis — $ 200 000
3-е место: Team Vitality — $ 80 000
4-е места: Team Liquid — $ 50 000
5–6-е места: G2 Esports. Evil Geniuses — по $ 20 000
7–8-е места: Complexity Gaming, FURIA Esports — по $ 15 000
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