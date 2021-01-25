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NaVi стали чемпионами BLAST Premier: Global Final 2020

CS:GO
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Наконец-то! Череда поражений в финалах для Natus Vincere закончилась

NaVi стали чемпионами BLAST Premier: Global Final 2020
Новина українською

В период с 19 по 25 января проходили матчи плей-офф турнира по CS:GO - BLAST Premier: Global Final 2020. За призовой фонд в размере 1 млн долларов боролись восемь команд.

В гранд-финале команда украинской организации Natus Vincere уверенно переиграла Astralis. Решающая встреча турнира проходила в формате Bo3 и закончилась со счетом 2:0 в пользу "рожденных побеждать":

  • 16:12 на Nuke
  • 16:5 на Inferno

Таким образом, команда Александра "s1mple" Костылева (NaVi) стала чемпионом BLAST Premier и получила в качестве призовых 600 тысяч долларов. В свою очередь серебряным призерам Astralis досталось 200 000 долларов.

Запись гранд-финала между Natus Vincere и Astralis

Сетка турнира
NaVi стали чемпионами BLAST Premier: Global Final 2020 - изображение 1

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Призовые места:

1-е место: ua NAVI — $ 600 000
2-е место: dk Astralis — $ 200 000
3-е место: fr Team Vitality — $ 80 000
4-е места: us Team Liquid — $ 50 000
5–6-е места: eu G2 Esports. us Evil Geniuses — по $ 20 000
7–8-е места: dk Complexity Gaming, br FURIA Esports — по $ 15 000

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В статье: Natus Vincere
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Источник:
navi.gg

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