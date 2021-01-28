NaVi узнали соперников по BLAST Premier: Spring Series 2021

С 4-го по 14-е февраля пройдет онлайн-турнир по CS:GO - BLAST Premier: Spring Series 2021. Призовой фонд соревнования составит 150 000 долларов.

Сегодня состоялась жеребьевка группового этапа. Команда украинской организации Natus Vincere попала в группу С, где сыграет с Team Liquid, FaZe Clan и MIBR.

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В свою очередь в квартет A попали Ninjas in Pyjamas, Astralis, OG и BIG, а в группу B - Team Vitality, G2 Esports, Evil Geniuses и Complexity Gaming.

Матчи будут проходить в формате "Best of 3". Турнир пройдет в два этапа: Spring Finals и Spring Showdown.