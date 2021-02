Astralis потерпели поражение от NiP в рамках BLAST Premier: Spring Groups 2021

Сегодня, 4-го февраля стартовали матчи турнира по CS:GO - BLAST Premier: Spring Groups 2021. Поединки пройдут до 14 февраля. Призовой фонд соревнования составляет 150 000 долларов.

В игре группы A Ninjas in Pyjamas переиграли Astralis. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась со счетом 2:0 в пользу коллектива Фредрика "REZ" Стернера.

Таким образом, NiP прошли в финал верхней сетки, а Astralis упали в полуфинал сетки "лузеров".