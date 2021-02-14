NaVi прошли в гранд-финал группы C на BLAST Premier: Spring Groups 2021

В период с 4 по 14 февраля проходят матчи турнира по CS:GO - BLAST Premier: Spring Groups 2021. Призовой фонд составляет 150 000 долларов. Лучшие две команды из каждой группы выходят в BLAST Premier: Spring Finals 2021.

В финале верхней сетки квартета С команда украинской организации Natus Vincere обыграла FaZe Clan. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась со счетом 2:1 в пользу коллектива Александра "s1mple" Костылева.

Таким образом, "рожденные побеждать" прошли в гранд-финал Spring Groups 2021, где сыграют против победителя пары MIBR - Team Liquid.