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NaVi вышли в финал верхней сетки IEM Katowice 2021

CS:GO
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"Рожденные побеждать" обыграл FURIA Esports со счетом 2:0

NaVi вышли в финал верхней сетки IEM Katowice 2021

Natus Vincere

Новина українською

В период с 16 по 28 февраля проходят матчи турнира по CS:GO - IEM Katowice 2021. Призовой фонд турнира составляет 1 млн долларов.

В матче группы B команда украинской организации Natus Vincere обыграла FURIA Esports. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась уверенной победой коллектива Александра "s1mple" Костылева со счетом 2:0.

Таким образом, "рожденные побеждать" (NaVi) прошли в финал верхней сетки соревнования, где сыграют против Team Liquid.

Запись поединка между Natus Vincere и FURIA Esports

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В статье: Natus Vincere
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