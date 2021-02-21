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NaVi вышли в финал верхней сетки IEM Katowice 2021
"Рожденные побеждать" обыграл FURIA Esports со счетом 2:0
Natus Vincere
В период с 16 по 28 февраля проходят матчи турнира по CS:GO - IEM Katowice 2021. Призовой фонд турнира составляет 1 млн долларов.
В матче группы B команда украинской организации Natus Vincere обыграла FURIA Esports. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась уверенной победой коллектива Александра "s1mple" Костылева со счетом 2:0.
Таким образом, "рожденные побеждать" (NaVi) прошли в финал верхней сетки соревнования, где сыграют против Team Liquid.
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