NaVi вышли в финал верхней сетки IEM Katowice 2021

В период с 16 по 28 февраля проходят матчи турнира по CS:GO - IEM Katowice 2021. Призовой фонд турнира составляет 1 млн долларов.

В матче группы B команда украинской организации Natus Vincere обыграла FURIA Esports. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась уверенной победой коллектива Александра "s1mple" Костылева со счетом 2:0.

Таким образом, "рожденные побеждать" (NaVi) прошли в финал верхней сетки соревнования, где сыграют против Team Liquid.