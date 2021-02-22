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NaVi сыграют против Gambit Esports в четвертьфинале IEM Katowice 2021
"Рожденные побеждать" уступили Team Liquid в финале верхней сетки
navi.gg
В период с 16 по 28 февраля проходят матчи турнира по CS:GO - IEM Katowice 2021. Призовой фонд турнира составляет 1 млн долларов.
В финале верхней сетки группы A команда украинской организации Natus Vincere проиграла Team Liquid. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась поражением коллектива Александра "s1mple" Костылева со счетом 2:1.
Таким образом, "рожденные побеждать" (NaVi) прошли в следующий этап соревнования - в плей-офф, где начнут свои выступления со стадии 1/4. В четвертьфинале NaVi предстоит сыграть с Gambit Esports.
В свою очередь "жидкие" (Team Liquid) начнут второй этап с полуфинала, где сыграют против Gambit Esports.
Запись поединка между Natus Vincere и Team Liquid
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