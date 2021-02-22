NaVi сыграют против Gambit Esports в четвертьфинале IEM Katowice 2021

В период с 16 по 28 февраля проходят матчи турнира по CS:GO - IEM Katowice 2021. Призовой фонд турнира составляет 1 млн долларов.

В финале верхней сетки группы A команда украинской организации Natus Vincere проиграла Team Liquid. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась поражением коллектива Александра "s1mple" Костылева со счетом 2:1.

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Таким образом, "рожденные побеждать" (NaVi) прошли в следующий этап соревнования - в плей-офф, где начнут свои выступления со стадии 1/4. В четвертьфинале NaVi предстоит сыграть с Gambit Esports.

В свою очередь "жидкие" (Team Liquid) начнут второй этап с полуфинала, где сыграют против Gambit Esports.

Запись поединка между Natus Vincere и Team Liquid