  1. UA-Футбол ⚽
  2. Киберспорт
  3. CS:GO
  4. NaVi сыграют против Gambit Esports в четвертьфинале IEM Katowice 2021
В тренде
CS:GO
CS:GO

CS:GO - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

NaVi сыграют против Gambit Esports в четвертьфинале IEM Katowice 2021

CS:GO
(1 голосов)

"Рожденные побеждать" уступили Team Liquid в финале верхней сетки

NaVi сыграют против Gambit Esports в четвертьфинале IEM Katowice 2021

navi.gg

Новина українською

В период с 16 по 28 февраля проходят матчи турнира по CS:GO - IEM Katowice 2021. Призовой фонд турнира составляет 1 млн долларов.

В финале верхней сетки группы A команда украинской организации Natus Vincere проиграла Team Liquid. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась поражением коллектива Александра "s1mple" Костылева со счетом 2:1.

Читайте такжеNaVi вышли в финал верхней сетки IEM Katowice 2021

Таким образом, "рожденные побеждать" (NaVi) прошли в следующий этап соревнования - в плей-офф, где начнут свои выступления со стадии 1/4. В четвертьфинале NaVi предстоит сыграть с Gambit Esports.

В свою очередь "жидкие" (Team Liquid) начнут второй этап с полуфинала, где сыграют против Gambit Esports.

Запись поединка между Natus Vincere и Team Liquid

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Natus Vincere
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...