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OG неожиданно покинула европейскую квалификацию и не прошла на мейджор
OG проиграли VOYVODA со счетом 1:2
DreamHack
Сейчас проходят матчи квалификации к мейджору по CS:GO - DreamHack Masters Spring 2021, который пройдет с 29 апреля по 9 мая. В турнире возьмут участие 16 команд, которые разыграют между собой 250 000 долларов.
В матче отбора OG уступила для болгарского колллектива VOYVODA со счетом 1:2 (встреча проходила в формате "Best of 3"). Таким образом, команда Алекси "Aleksib" Виролайнена покинула европейскую квалификацию.
В свою очередь VOYVODA разыграют с Cloud9 последнюю путевку на предстоящий мейджор.
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