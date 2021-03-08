OG неожиданно покинула европейскую квалификацию и не прошла на мейджор

Сейчас проходят матчи квалификации к мейджору по CS:GO - DreamHack Masters Spring 2021, который пройдет с 29 апреля по 9 мая. В турнире возьмут участие 16 команд, которые разыграют между собой 250 000 долларов.

В матче отбора OG уступила для болгарского колллектива VOYVODA со счетом 1:2 (встреча проходила в формате "Best of 3"). Таким образом, команда Алекси "Aleksib" Виролайнена покинула европейскую квалификацию.

В свою очередь VOYVODA разыграют с Cloud9 последнюю путевку на предстоящий мейджор.