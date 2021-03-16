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NaVi по CS:GO подписали 15-летнего игрока в академию
Академию "рожденных побеждать" пополнил Влад "latt1kk" Выдрин
navi.gg
Украинская киберспортивная организация Natus Vincere обьявила об изменениях в ростере. 15-летний игрок по дисциплине CS:GO Влад "latt1kk" Выдрин пополнил состав академии клуба.
Выдрин так прокомментировал свое подписание:
"Я всегда хотел доказать себе, что могу играть на уровне профессиональных игроков. Думаю, со своей целью я иду в правильном направлении и оправдаю эти ожидания".
Напомним, в конце февраля NaVi подписали еще одного юниора в академию - 15-летнего украинского игрока Дмитрия "Dem0N" Мирошниченка.
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