  1. UA-Футбол ⚽
  2. Киберспорт
  3. CS:GO
  4. NaVi по CS:GO подписали 15-летнего игрока в академию
В тренде
CS:GO
CS:GO

CS:GO - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

NaVi по CS:GO подписали 15-летнего игрока в академию

CS:GO
(1 голосов)

Академию "рожденных побеждать" пополнил Влад "latt1kk" Выдрин

NaVi по CS:GO подписали 15-летнего игрока в академию

navi.gg

Новина українською

Украинская киберспортивная организация Natus Vincere обьявила об изменениях в ростере. 15-летний игрок по дисциплине CS:GO Влад "latt1kk" Выдрин пополнил состав академии клуба.

Выдрин так прокомментировал свое подписание:

"Я всегда хотел доказать себе, что могу играть на уровне профессиональных игроков. Думаю, со своей целью я иду в правильном направлении и оправдаю эти ожидания".

Напомним, в конце февраля NaVi подписали еще одного юниора в академию - 15-летнего украинского игрока Дмитрия "Dem0N" Мирошниченка.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Natus Vincere
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
navi.gg

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...