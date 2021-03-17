VP.Prodigy перезапустили ростер команды

Киберспортивная организация Virtus.pro обьявила об обновлении ростера. Переменам подвергся дочерний состав компании VP.Prodigy.

Новоиспеченный капитан VP.Prodigy Алексей "RuFire" Бураков так прокомментировал данное событие:

"При формировании состава, помимо личного скилла, для меня было важно, чтобы все друг друга понимали и были неконфликтными. Мы все прекрасно общаемся, у нас хорошая атмосфера в команде, и каждый знает, к чему стремиться. Мы будем делать все возможное, чтобы проявить себя в VP.Prodigy и на сцене CS:GO".