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VP.Prodigy перезапустили ростер команды

CS:GO
(1 голосов)

Virtus.pro обновила состав своей второй команды по CS:GO

VP.Prodigy перезапустили ростер команды

Virtus.pro

Новина українською

Киберспортивная организация Virtus.pro обьявила об обновлении ростера. Переменам подвергся дочерний состав компании VP.Prodigy.

Новоиспеченный капитан VP.Prodigy Алексей "RuFire" Бураков так прокомментировал данное событие:

"При формировании состава, помимо личного скилла, для меня было важно, чтобы все друг друга понимали и были неконфликтными. Мы все прекрасно общаемся, у нас хорошая атмосфера в команде, и каждый знает, к чему стремиться. Мы будем делать все возможное, чтобы проявить себя в VP.Prodigy и на сцене CS:GO".

VP.Prodigy была организована в сентябре прошлого года, тогда был анонсирован первый состав команды.

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Обновленный состав команды VP.Prodigy по CS:GO:

  • Никита "bloodyK" Добрынин;
  • Евгений "Resalty" Фролов;
  • Армен "cheerful" Эксузян;
  • Алексей "RuFire" Бураков (капитан);
  • Иван "lom1k" Овсяник;
  • Быков "Flash_1" Владислав (тренер).
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