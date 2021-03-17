1xBet стал официальным глобальным беттинг-партнером ESL Pro Tour CS: GO и ESL One Dota 2

Букмекерская компания 1xBet подписала спонсорское соглашение с крупнейшей в мире киберспортивной компанией ESL Gaming. 1xBet станет эксклюзивным глобальным партнером по ставкам на ESL Pro Tour по CS:GO и ESL One Summer & Winter по Dota 2. Срок соглашения рассчитан вплоть до турнира IEM Katowice 2022. Стороны рассчитывают, что соглашение поможет обеим компаниям развивать свой успех в качестве лидеров индустрии киберспорта.

В рамках глобального партнерства 1xBet и ESL будут работать над активностями, которые сделают ближе игроков и фанатов киберспортивных организаций. Среди планируемых нововведений — включение в игры специальных предложений, среди которых предматчевые прогнозы от аналитиков 1xBet, кастомизированные карты и продвинутая статистика игроков во время прямых трансляций CS:GO и Dota 2.

«Мы рады, что впервые объединились с 1xBet в рамках настоящего глобального партнерства. Здесь, в ESL, впечатления лежат в основе того, что мы делаем. Мы не сомневаемся, что это знаковое партнерство с одним из ведущих мировых букмекеров улучшит те впечатления, которые ESL Pro Tour CS:GO и Dota 2 предлагают получить игрокам и болельщикам по всему миру», — сказал Ясмин Хаасбах директор ESL по глобальным партнерствам.

1xBet уже имеет обширный опыт в сфере киберспорта и недавно был назван Лучшим оператором ставок на киберспорт на церемонии награждения премией SBC 2020. Ведущая мировая букмекерская компания, основанная в 2007 году, развивает долгосрочные глобальные партнерские отношения с известными футбольными клубами, такими как ФК «Барселона», а также с такими организациями, как Серия А, Ла Лига и CAF.

«Нет лучшего способа начать 2021 год, чем продолжить развивать наше успешное продвижение в направлении киберспорта. Мы очень рады сделать это, заключив это эксклюзивное соглашение с мировым лидером в этой категории.

Цикл турниров ESL Pro Tour — это самое статусное профессиональное соревнование по CS:GO и ESL Dota 2. Мы очень рады стать первым в мире партнером по ставкам здесь. Нет никаких сомнений в том, что наше партнерство с ESL позволит нам расширить наши возможности и оставить след в мировом киберспортивном сообществе», — заявил представитель 1xBet Алекс Соммерс.

Про ESL Gaming

ESL Gaming — крупнейшая в мире компания в сфере киберспорта и гейминга. С момента основания в 1994 году она формирует отрасль и является глобальным лидером в области киберспорта и игровых инноваций. ESL Gaming проводит многочисленные онлайн- и офлайн-киберспортивные соревнования, а также гейминг-фестивали. В рамках ESL Pro Tour компания организует престижные международные лиги и турниры, включая ESL One, Intel® Extreme Masters, DreamHack Masters, ESL Pro League и другие турниры, собирающие стадионы болельщиков. ESL Gaming также организует и проводит турниры DreamHack Open, национальные чемпионаты ESL, любительские кубки, системы отбора игроков и фестивали DreamHack. ESL Gaming является частью MTG, ведущей международной группы диджитал-развлечений.

Про 1xBet

1xBet — инновационный букмекерский бренд, основанный в 2007 году и обладающий репутацией мирового уровня. Одна из самых прогрессивных компаний в отрасли имеет офисы в Европе, Азии, Африке и Латинской Америке.

Каждый месяц 1xBet предлагает своим клиентам ставки на десятки тысяч спортивных событий, в том числе в лайв-режиме. Игроки также могут делать ставки на более чем 2000 событий в 25 киберспортивных дисциплинах, включая Dota 2, CS:GO, LoL и многие другие.

1xBet имеет опыт сотрудничества с такими киберспортивными организациями, как NAVI, Cascade Esports, Pro100, CIS Esports League и HellRaisers Esports. Кроме того, компания является глобальным партнером ФК «Барселона», официальным спонсором трансляций итальянской Серии А и официальным медиа-партнером ЛаЛиги.