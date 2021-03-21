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NaVi потерпели поражение во втором матче ESL Pro League Season 13
"Рожденные побеждать" уступили FURIA Esports 0:2
navi.gg
В период с 8 марта по 11 апреля проходят поединки онлайн-турнира по CS:GO - 13-й сезон ESL Pro League. Призовой фонд чемпионата составляет 750 000 долларов.
Во втором раунде группового этапа команда украинской организации Natus Vincere проиграла FURIA Esports со счетом 0:2 (встреча проходила в формате "Best of 3").
Положение дел в группе C:
|#
|Группа
|
М
|
В
|
Н
|
П
|
О
|1.
| FURIA Esports
|2
|2
|0
|0
|6
|2.
| Gambit Esports
|2
|2
|0
|0
|6
|3.
| MIBR
|2
|1
|0
|1
|3
|4.
| Natus Vincere
|2
|1
|0
|1
|3
|5.
| Cloud9
|2
|0
|0
|2
|0
|6.
| Team One
|2
|0
|0
|2
|0
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