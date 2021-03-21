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NaVi потерпели поражение во втором матче ESL Pro League Season 13

CS:GO
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"Рожденные побеждать" уступили FURIA Esports 0:2

NaVi потерпели поражение во втором матче ESL Pro League Season 13

navi.gg

Новина українською

В период с 8 марта по 11 апреля проходят поединки онлайн-турнира по CS:GO - 13-й сезон ESL Pro League. Призовой фонд чемпионата составляет 750 000 долларов.

Во втором раунде группового этапа команда украинской организации Natus Vincere проиграла FURIA Esports со счетом 0:2 (встреча проходила в формате "Best of 3").

Запись поединка между NaVi и FURIA

Положение дел в группе C:

# Группа
М
В
Н
П
О
1. ​​ FURIA Esports 2 2 0 0 6
2. ​​ Gambit Esports 2 2 0 0 6
3. ​​ MIBR 2 1 0 1 3
4. ​​ Natus Vincere 2 1 0 1 3
5. ​​ Cloud9 2 0 0 2 0
6. ​​ Team One 2 0 0 2 0
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В статье: Natus Vincere
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