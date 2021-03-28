Team Liquid одержала вторую победу в рамках ESL Pro League

В период с 8 марта по 11 апреля проходят поединки в рамках турнира по CS:GO - 13-го сезона ESL Pro League. Призовой фонд составляет 750 000 долларов.

В матче группового этапа Team Liquid обыграла Team EndPoint. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась со счетом 2:0 в пользу "жидких":

16:12 на Inferno

16:9 на Vertigo

Запись поединка между Team Liquid и Team EndPoint

Положение дел в группе D: