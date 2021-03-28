  1. UA-Футбол ⚽
  2. Киберспорт
  3. CS:GO
  4. Team Liquid одержала вторую победу в рамках ESL Pro League
В тренде
CS:GO
CS:GO

CS:GO - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Team Liquid одержала вторую победу в рамках ESL Pro League

CS:GO
(1 голосов)

"Жидкие" обыграли Team EndPoint

Team Liquid одержала вторую победу в рамках ESL Pro League

ESL

Новина українською

В период с 8 марта по 11 апреля проходят поединки в рамках турнира по CS:GO - 13-го сезона ESL Pro League. Призовой фонд составляет 750 000 долларов.

В матче группового этапа Team Liquid обыграла Team EndPoint. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась со счетом 2:0 в пользу "жидких":

  • 16:12 на Inferno
  • 16:9 на Vertigo

Запись поединка между Team Liquid и Team EndPoint

Положение дел в группе D:

# Команды
М
В
Н
П
О
1. ​​ Astralis 3 2 0 1 6
2. ​​ Team Liquid 3 2 0 1 6
3. ​​ Virtus.pro 3 2 0 1 6
4. ​​ Team EndPoint 3 1 0 2 3
5. ​​ Fnatic 3 1 0 2 3
6. ​​ Evil Geniuses 3 1 0 2 3

Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...