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Team Liquid одержала вторую победу в рамках ESL Pro League
"Жидкие" обыграли Team EndPoint
ESL
В период с 8 марта по 11 апреля проходят поединки в рамках турнира по CS:GO - 13-го сезона ESL Pro League. Призовой фонд составляет 750 000 долларов.
В матче группового этапа Team Liquid обыграла Team EndPoint. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась со счетом 2:0 в пользу "жидких":
- 16:12 на Inferno
- 16:9 на Vertigo
Положение дел в группе D:
|#
|Команды
|
М
|
В
|
Н
|
П
|
О
|1.
| Astralis
|3
|2
|0
|1
|6
|2.
| Team Liquid
|3
|2
|0
|1
|6
|3.
| Virtus.pro
|3
|2
|0
|1
|6
|4.
| Team EndPoint
|3
|1
|0
|2
|3
|5.
| Fnatic
|3
|1
|0
|2
|3
|6.
| Evil Geniuses
|3
|1
|0
|2
|3
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