Итоги первого Кубка Украины по киберспорту

Завершился первый Кубок Украины по дисциплине CS:GO от Федерации киберспорта Украины, который стал первым крупным турниром после того, как киберспорт признали видом спорта на уровне государства.

Первое место и чемпионский гонорар (100 тысяч гривен) выиграла команда KYIVMICTOKBITIB. Далее команды расположились так: 2 место – EC Dnipro, 3-4 места – Marlian Esports и Hatemania, 5-6 места – Purple Pills и BlackSea, 7-12 места – Megabots, -GUESS-, Emico, Quinque, 99problemscs и MIL Cyberzone.

Общий призовой фонд Кубка Украины от UESF, напомним, составил 250 тысяч гривен. Но и другие цифры турнира, который прошел при поддержке Parimatch, ведущего букмекера в киберспорте, впечатляют:

1525 киберспортсменов провели 1948 матчей;

Всего они провели в игре 129 тысяч минут;

Кубок Украины получил огромную популярность в соцсетях. В Twitch, например, более 90 тысяч зрителей просмотрели 1,7 миллионов минут трансляций.

Охват в Instagram составил более трех миллионов.

Кубок Украины от UESF показал, что киберспорт является весьма популярным в Украине. До признания его видом спорта, которое состоялось 7 сентября 2020 года, он развивался, появлялись новые игроки и команды, росла армия фанатов. Теперь же, когда у киберспорта появились новые возможности, можно ожидать, что подобные турниры будут проходить все чаще, а борьба за победу станет более захватывающей.

Parimatch – не только лидер на рынке букмекеров, а еще и компания, которая всегда смотрит в будущее. Поддерживая подобные соревнования, Parimatch верит в украинский киберспорт и молодых талантов страны. В Parimatch убеждены, что среди участников подобных турниров играет не один десяток будущих мировых чемпионов, которые будут представлять нашу страну на большой киберспортивной сцене.

Первый Кубок Украины от UESF по киберспорту побил множество рекордов Украины – количество участников, число матчей, эфирное время на украиноязычных трансляциях и многое другое. Отметим, что в рамках Кубка Украины также выступали представители профессиональной CS:GO-сцены, среди которых Дмитрий "JR" Червак, Владислав "bondik" Нечипорчук, Виктор "somedieyoung" Оруджев и Владимир "Woro2k" Велетнюк.

Parimatch не собирается останавливаться на этом и продолжит поддерживать украинский киберспорт в любых его проявлениях. Подписывайтесь на нас в социальных сетях, чтобы следить за анонсами и быть в курсе всех событий.