G2 Esports сыграют с OG в 1/4 BLAST Premier: Spring Showdown 2021

Сегодня, 13-го апреля стартовал турнир по CS:GO - BLAST Premier: Spring Showdown 2021. Поединки будуть проходить до 18-го апреля. Призовой фонд соревнования составляет 162 500 долларов и две путевки на финальную часть BLAST Premier - Spring Finals 2021.

В матче 1/8 G2 Esports переиграла Team EndPoint. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась со счетом 2:0 в пользу команды Неманьи "nexa" Исаковича:

16:14 на Inferno

16:11 на Dust2

В четвертьфинале G2 Esports сыграет против OG. В свою очередь EndPoint покинула турнира и получила в качестве призовых 3 750 долларов.