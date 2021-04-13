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G2 Esports сыграют с OG в 1/4 BLAST Premier: Spring Showdown 2021
G2 уверенно обыграли Team EndPoint со счетом 2:0
BLAST Premier
Сегодня, 13-го апреля стартовал турнир по CS:GO - BLAST Premier: Spring Showdown 2021. Поединки будуть проходить до 18-го апреля. Призовой фонд соревнования составляет 162 500 долларов и две путевки на финальную часть BLAST Premier - Spring Finals 2021.
В матче 1/8 G2 Esports переиграла Team EndPoint. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась со счетом 2:0 в пользу команды Неманьи "nexa" Исаковича:
- 16:14 на Inferno
- 16:11 на Dust2
В четвертьфинале G2 Esports сыграет против OG. В свою очередь EndPoint покинула турнира и получила в качестве призовых 3 750 долларов.
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