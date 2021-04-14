Team Spirit в прошли в 1/4 BLAST Premier: Spring Showdown 2021

С 13-го по 18-е апреля проходят матчи турнира по CS:GO - BLAST Premier: Spring Showdown 2021. Призовой фонд соревнования составляет 162 500 долларов и две путевки на финальную часть BLAST Premier - Spring Finals 2021.

В поединке 1/8 Team Spirit переиграла Extra Salt. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась со счетом 2:0 в пользу команды Леонида "chopper" Вишнякова:

16:10 на Train

16:8 на Dust2

Таким образом, "спириты" прошли в следующий раунд, где сыграют против Team Dignitas. В свою очередь Extra Salt покинули турнир, заняли 9-16 место и заработали 3 750 долларов.