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Team Spirit в прошли в 1/4 BLAST Premier: Spring Showdown 2021
"Спириты" обыграли в 1/8 Extra Salt со счетом 2:0
BLAST Premier
С 13-го по 18-е апреля проходят матчи турнира по CS:GO - BLAST Premier: Spring Showdown 2021. Призовой фонд соревнования составляет 162 500 долларов и две путевки на финальную часть BLAST Premier - Spring Finals 2021.
В поединке 1/8 Team Spirit переиграла Extra Salt. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась со счетом 2:0 в пользу команды Леонида "chopper" Вишнякова:
- 16:10 на Train
- 16:8 на Dust2
Таким образом, "спириты" прошли в следующий раунд, где сыграют против Team Dignitas. В свою очередь Extra Salt покинули турнир, заняли 9-16 место и заработали 3 750 долларов.
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