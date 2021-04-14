  1. UA-Футбол ⚽
  2. Киберспорт
  3. CS:GO
  4. Team Spirit в прошли в 1/4 BLAST Premier: Spring Showdown 2021
В тренде
CS:GO
CS:GO

CS:GO - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Team Spirit в прошли в 1/4 BLAST Premier: Spring Showdown 2021

CS:GO
(1 голосов)

"Спириты" обыграли в 1/8 Extra Salt со счетом 2:0

Team Spirit в прошли в 1/4 BLAST Premier: Spring Showdown 2021

BLAST Premier

Новина українською

С 13-го по 18-е апреля проходят матчи турнира по CS:GO - BLAST Premier: Spring Showdown 2021. Призовой фонд соревнования составляет 162 500 долларов и две путевки на финальную часть BLAST Premier - Spring Finals 2021.

В поединке 1/8 Team Spirit переиграла Extra Salt. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась со счетом 2:0 в пользу команды Леонида "chopper" Вишнякова:

  • 16:10 на Train
  • 16:8 на Dust2

Таким образом, "спириты" прошли в следующий раунд, где сыграют против Team Dignitas. В свою очередь Extra Salt покинули турнир, заняли 9-16 место и заработали 3 750 долларов.

Запись поединка между Team Spirit и Extra Salt

Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...