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NaVi уступили в финале группы Gambit и начнут плей-офф DreamHack с 1/4

CS:GO
(1 голосов)

"Рожденные побеждать" проиграли "гамбитам" со счетом 1:2

NaVi уступили в финале группы Gambit и начнут плей-офф DreamHack с 1/4

navi.gg

Новина українською

В период с 29 аперля по 9 мая проходит турнир по CS:GO - DreamHack Masters Spring 2021. Призовой фонд соревнования составляет 250 000 долларов.

В финале верхней сетки группы А команда украинской организации Natus Vincere уступила для Gambit Esports. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась со счетом 2:1 не в пользу команды Александра "S1mple" Костылева:

  • 8:16 на Dust2
  • 16:7 на Overpass
  • 16:13 на Mirage

Таким образом, NaVi начнут плей-офф турнира со стадии 1/4, а коллектив Дмитрия "sh1ro" Соколова (Gambit) - с полуфинала.

Запись поединка между Natus Vincere и Gambit Esports

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В статье: Natus Vincere
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