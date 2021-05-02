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NaVi уступили в финале группы Gambit и начнут плей-офф DreamHack с 1/4
"Рожденные побеждать" проиграли "гамбитам" со счетом 1:2
navi.gg
В период с 29 аперля по 9 мая проходит турнир по CS:GO - DreamHack Masters Spring 2021. Призовой фонд соревнования составляет 250 000 долларов.
В финале верхней сетки группы А команда украинской организации Natus Vincere уступила для Gambit Esports. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась со счетом 2:1 не в пользу команды Александра "S1mple" Костылева:
- 8:16 на Dust2
- 16:7 на Overpass
- 16:13 на Mirage
Таким образом, NaVi начнут плей-офф турнира со стадии 1/4, а коллектив Дмитрия "sh1ro" Соколова (Gambit) - с полуфинала.
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