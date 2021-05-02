NaVi уступили в финале группы Gambit и начнут плей-офф DreamHack с 1/4

В период с 29 аперля по 9 мая проходит турнир по CS:GO - DreamHack Masters Spring 2021. Призовой фонд соревнования составляет 250 000 долларов.

В финале верхней сетки группы А команда украинской организации Natus Vincere уступила для Gambit Esports. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась со счетом 2:1 не в пользу команды Александра "S1mple" Костылева:

8:16 на Dust2

16:7 на Overpass

16:13 на Mirage

Таким образом, NaVi начнут плей-офф турнира со стадии 1/4, а коллектив Дмитрия "sh1ro" Соколова (Gambit) - с полуфинала.