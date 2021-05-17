NaVi проиграли Entropiq в рамках EPIC CIS League

В период с 12 по 30 мая проходят матчи турнира по CS:GO - EPIC CIS League Spring 2021. Призовой фонд составляет 40 000 долларов и 10 тысяч очков в системе DPC.

В матче группового этапа команда украинской организации Natus Vincere потерпела поражение от Entropiq. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась не в пользу коллектива Александра "s1mple" Костылева.

Запись поединка между Natus Vincere и Entropiq

Положение дел в группе: