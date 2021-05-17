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NaVi проиграли Entropiq в рамках EPIC CIS League

CS:GO
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"Рожденные побеждать" уступили в матче группового этапа

NaVi проиграли Entropiq в рамках EPIC CIS League

Новина українською

В период с 12 по 30 мая проходят матчи турнира по CS:GO - EPIC CIS League Spring 2021. Призовой фонд составляет 40 000 долларов и 10 тысяч очков в системе DPC.

В матче группового этапа команда украинской организации Natus Vincere потерпела поражение от Entropiq. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась не в пользу коллектива Александра "s1mple" Костылева.

Запись поединка между Natus Vincere и Entropiq

Положение дел в группе:

# Участники
М
В
Н
П
О
1. ​​ Entropiq 2 2 0 0 6
2. ​​ Gambit Esports 1 1 0 0 3
3. ​​ Nemiga Gaming 1 1 0 0 3
4. ​​ Team Spirit 1 1 0 0 3
5. ​​ Trident Clan 1 1 0 0 3
6. ​​ Virtus.pro 1 1 0 0 3
7. ​​ forZe 1 1 0 0 3
8. ​​ 1win 2 1 0 1 3
9. ​​ Akuma 2 1 0 1 3
10. ​​ K23 2 1 0 1 3
11. ​​ Natus Vincere 2 1 0 1 3
12. ​​ bankaPEPSI 2 1 0 1 3
13. ​​ 100PingGods 2 0 0 2 0
14. ​​ GROND 2 0 0 2 0
15. ​​ IN.GAME 2 0 0 2 0
16. ​​ Marlian eSports 2 0 0 2 0
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В статье: Natus Vincere
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