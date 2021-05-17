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NaVi проиграли Entropiq в рамках EPIC CIS League
"Рожденные побеждать" уступили в матче группового этапа
В период с 12 по 30 мая проходят матчи турнира по CS:GO - EPIC CIS League Spring 2021. Призовой фонд составляет 40 000 долларов и 10 тысяч очков в системе DPC.
В матче группового этапа команда украинской организации Natus Vincere потерпела поражение от Entropiq. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась не в пользу коллектива Александра "s1mple" Костылева.
Положение дел в группе:
|#
|Участники
|
М
|
В
|
Н
|
П
|
О
|1.
| Entropiq
|2
|2
|0
|0
|6
|2.
| Gambit Esports
|1
|1
|0
|0
|3
|3.
| Nemiga Gaming
|1
|1
|0
|0
|3
|4.
| Team Spirit
|1
|1
|0
|0
|3
|5.
| Trident Clan
|1
|1
|0
|0
|3
|6.
| Virtus.pro
|1
|1
|0
|0
|3
|7.
| forZe
|1
|1
|0
|0
|3
|8.
| 1win
|2
|1
|0
|1
|3
|9.
| Akuma
|2
|1
|0
|1
|3
|10.
| K23
|2
|1
|0
|1
|3
|11.
| Natus Vincere
|2
|1
|0
|1
|3
|12.
| bankaPEPSI
|2
|1
|0
|1
|3
|13.
| 100PingGods
|2
|0
|0
|2
|0
|14.
| GROND
|2
|0
|0
|2
|0
|15.
| IN.GAME
|2
|0
|0
|2
|0
|16.
| Marlian eSports
|2
|0
|0
|2
|0
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