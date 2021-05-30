CS:GO
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Расписание и трансляция матчей по СS:GO на 30 мая
Поединок дня - NaVi против Entropiq - в 19:00
Вашему вниманию расписание матчей на сегодня по киберспортивной дисциплине - CS:GO.
Встречи на 30 мая:
- - VP -
- - Entropiq -
- - BIG -
- - TBD -
- - mouz -
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Трансляция доступна по
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