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Gambit Esports - чемпион EPIC CIS League Spring 2021

CS:GO
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Gambit в гранд-финале обыграли Virtus.pro со счетом 3:1

Gambit Esports - чемпион EPIC CIS League Spring 2021

EPIC

Новина українською

В период с 12 по 30 мая проходил онлайн-турнир по CS:GO - EPIC CIS League Spring 2021. Призовой фонд чемпионата составлял 40 000 долларов и 10 тысяч очков в системе RMR.

В решающем поединке турнира - гранд-финале, Gambit Esports переиграла Virtus.pro. Встреча проходила в формате "Best of 5" и закончилась со счетом 3:1 в пользу команды Абая "HObbit" Хасенова. Таким образом, Gambit стали чемпионами и заработали 15 тысяч долларов.

Групповой этап оба финалиста закончили с 3 победами и 2 поражениями. В плей-офф Gambit Esports прошли по верхней сетке и одолели Entropiq, Spirit и Akuma. В свою очередь VP в сетке "виннеров" проиграли Akuma, а в сетке "лузеров" обыграли Entropiq, Team Spirit и Akuma.

Запись гранд-финала EPIC CIS League Spring 2021

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