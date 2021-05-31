Gambit Esports - чемпион EPIC CIS League Spring 2021

В период с 12 по 30 мая проходил онлайн-турнир по CS:GO - EPIC CIS League Spring 2021. Призовой фонд чемпионата составлял 40 000 долларов и 10 тысяч очков в системе RMR.

В решающем поединке турнира - гранд-финале, Gambit Esports переиграла Virtus.pro. Встреча проходила в формате "Best of 5" и закончилась со счетом 3:1 в пользу команды Абая "HObbit" Хасенова. Таким образом, Gambit стали чемпионами и заработали 15 тысяч долларов.

Групповой этап оба финалиста закончили с 3 победами и 2 поражениями. В плей-офф Gambit Esports прошли по верхней сетке и одолели Entropiq, Spirit и Akuma. В свою очередь VP в сетке "виннеров" проиграли Akuma, а в сетке "лузеров" обыграли Entropiq, Team Spirit и Akuma.

Запись гранд-финала EPIC CIS League Spring 2021