Звезда киберспортивных трансляций стала бренд амбассадором Parimatch

Компания Parimatch подписала контракт с Тоней Предко, одной из самых известных ведущих киберспортивных турниров. Тем самым бренд продолжил активную деятельность по развитию и популяризации киберспорта в Украине.

Тоня Предко сегодня является голосом трансляций CS:GO. Также ее хорошо знают геймеры в таких дисциплинах как Hearthstone, Dota2, Point Blank, Танки, PUBG, PUBG Mobile, Starcraft, Valorant и с удовольствием делают выбор в пользу тех эфиров, которые комментирует несравненная Тоня.

"Good News, Everyone! С сегодняшнего дня я амбассадор большой семьи Parimatch. Для меня это огромная честь работать с брендом, который активно поддерживает киберспорт во всем мире. Друзья, впереди нас ждет масса крутых совместных проектов, stay tuned!", - прокомментировала Тоня начало сотрудничества с Parimatch.

Parimatch - это авангард киберспорта в беттинге: компания уделяет развитию киберспортивного направления столько же времени, сколько и традиционным видам спорта. Значительная часть разработок R&D центра Parimatch Tech сосредоточено на новых функциях по улучшению пользовательского опыта для поклонников игр - именно поэтому бренд считается одним из лидеров киберспортивных букмекеров.

Также Parimatch - глобальный партнер топовых киберспортивных организаций Fnatic и Virtus.pro. Послами бренда является одним из лучших игроков CS:GO Марсело Давид coldzera. В 2021 году компания стала официальным партнером масштабного турнира в Украине WePlay AniMajor Dota2, а также партнером трансляций турниров по CS: GO - EPIC League и Flashpoint.