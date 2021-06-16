CS:GO
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Расписание и трансляция матчей по СS:GO на 16 июня
В 16:30 Natus Vincere играют против FaZe
Вашему вниманию расписание матчей на сегодня по киберспортивной дисциплине - CS:GO.
Встречи на 16 июня:
- - BIG -
- - FaZe -
- - NiP -
- - Anonymo -
- - Izako Boars -
- - GamerLegion -
- - EndPoint -
- - Wisła Kraków -
- - forZe -
Трансляция доступна по
Трансляция доступна по
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