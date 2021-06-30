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CS:GO - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Расписание и трансляция матчей по СS:GO на 30 июня

CS:GO
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В 20:00 играют Natus Vincere

Расписание и трансляция матчей по СS:GO на 30 июня

Новина українською

Вашему вниманию расписание матчей на сегодня по киберспортивной дисциплине - CS:GO.

Встречи на 30 июня:

  • - 1win -
  • - Spirit -
  • - Akuma -
  • - TBD -
  • - Virtus.pro -
  • - NaVi -

Трансляция доступна по ссылке.

Трансляция доступна по ссылке.

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В статье: Natus Vincere
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