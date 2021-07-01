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Parimatch – генеральный партнер чемпионата Украины по киберспорту

CS:GO
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Parimatch – генеральный партнер чемпионата Украины по киберспорту

Новина українською

17 июля стартует чемпионат Украины по киберспорту UESF Parimatch (дисциплины CS:GO и Dota 2). Этот турнир обещает стать самым крупным в истории украинского киберспорта, который в прошлом году был официально признан видом спорта в стране. Гранд-финал состоится в Киеве – в киберспортивной арене WePlay Esports Arena Kyiv в октябре. Зарегистрироваться для участия в чемпионате можно до 13 июля по ссылке

Общий призовой фонд составит 1,5 млн гривен. Причем 250 тысяч будут разыграны в качестве игровых девайсов, мониторов и игровых ПК между зрителями турнира и подписчиками UESF в социальных сетях. Также в течении сезона ожидается немало сюрпризов от генерального партнера чемпионата – бренда Parimatch.

Ведущий букмекер в мире киберспорта и Федерация киберспорта Украины сотрудничают уже не первый раз. Ранее они совместно провели первый в истории Кубок, в котором приняли участие более 300 команд и около тысячи спортсменов.

Чемпионат Украины по киберспорту UESF Parimatch покажет, насколько велик интерес к этому виду спорта у болельщиков, и что мы уже сейчас можем похвастаться большим количеством квалифицированных команд и игроков.

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В статье: ПариМатч
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