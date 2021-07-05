NaVi - чемпионы StarLadder CIS RMR 2021

В период с 27 июня по 5 июля проходил турнир по CS:GO - StarLadder CIS RMR 2021. Призовой фонд соревнования составлял 100 000 долларов и 8750 очков в системе RMR.

В гранд-финале чемпионата команда украинской киберспортивной организации Natus Vincere встречалась с Gambit Esports и одержала победу со счетом 3:2 (решающая серия турнира проходила в формате "Best of 5"):

7:16 на Ancient

16:9 на Dust2

16:11 на Mirage

16:13 на Inferno

(Gambit начинали этот поединок с форой в одну карту)

Таким образом, "рожденные побеждать" стали чемпионами StarLadder CIS RMR 2021 и заработали в качестве призовых 40 тысяч долларов. Обе команды начинали свой путь к финалу в группе A. На стадии плей-офф NaVi прошли Team Spirit, уступили Gambit в финале верхней сетки, а в нижней еще раз переиграли Spirit.