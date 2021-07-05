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NaVi - чемпионы StarLadder CIS RMR 2021
"Рожденные побеждать" в гранд-финале переиграли Gambit
navi.gg
В период с 27 июня по 5 июля проходил турнир по CS:GO - StarLadder CIS RMR 2021. Призовой фонд соревнования составлял 100 000 долларов и 8750 очков в системе RMR.
В гранд-финале чемпионата команда украинской киберспортивной организации Natus Vincere встречалась с Gambit Esports и одержала победу со счетом 3:2 (решающая серия турнира проходила в формате "Best of 5"):
- 7:16 на Ancient
- 16:9 на Dust2
- 16:11 на Mirage
- 16:13 на Inferno
(Gambit начинали этот поединок с форой в одну карту)
Таким образом, "рожденные побеждать" стали чемпионами StarLadder CIS RMR 2021 и заработали в качестве призовых 40 тысяч долларов. Обе команды начинали свой путь к финалу в группе A. На стадии плей-офф NaVi прошли Team Spirit, уступили Gambit в финале верхней сетки, а в нижней еще раз переиграли Spirit.
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