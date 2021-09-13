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NaVi - чемпионы ESL Pro League Season 14

CS:GO
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В гранд-финале "рожденные побеждать" переиграли Team Vitality - 3:2

NaVi - чемпионы ESL Pro League Season 14

navi.gg

Новина українською

В период с 16 августа по 12 сентября проходил онлайн-турнир по CS:GO - ESL Pro League Season 14. Призовой фонд соревнования составлял 750 тысяч долларов.

В гранд-финале команда украинской киберспортивной организации Natus Vincere обыграла Team Vitality. Решающая серия ESL проходила в формате "Best of 5" и закончилась в пользу "рожденных побеждать" - 3:2:

  • 16:10 на Dust2,
  • 6:16 на Inferno,
  • 16:11 на Nuke,
  • 7:16 на Overpass,
  • 16:14 на Mirage

Таким образом, NaVi стали чемпионами 14-го сезона ESL Pro League и заработали в качестве призовых 195 000 долларов, 1 300 очков ESL Pro Tour, 2 800 очков BLAST Premier, а также путевку на BLAST Premier: World Final 2021.

Главную индивидуальную награду турнира также забрал игрок Natus Vincere - Александр "s1mple" Костылев стал MVP (средний рейтинг KDA за матч - 1,35).

На пути к гранд-финалу украинская команда прошла ENCE и Heroic, а групповой этап закончила со статистикой 4:1.

Запись гранд-финала между NaVi и Team Vitality

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В статье: Natus Vincere
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