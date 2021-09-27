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NaVi заняли первое место в групе на BLAST Premier: Fall Groups 2021

CS:GO
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"Рожденные побеждать" прошли в следующий этап - Fall Finals 2021

NaVi заняли первое место в групе на BLAST Premier: Fall Groups 2021

navi.gg

Новина українською

В период с 16 по 26 сентября проходил групповой этап турнира по CS:GO - BLAST Premier. Призовой фонд турнира составлял 150 000 долларов, а также шесть путевок на финальный этап сореванования - BLAST Premier: Fall Finals 2021.

В последнем матче группы C команда украинской киберспортивной организации Natus Vincere одержала победу над FaZe Clan. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась со счетом 2:0 в пользу коллектива Александра "s1mple" Костылева:

  • 16:10 на Dust2
  • 16:13 на Mirage

Таким образом, "рожденные побеждать" заработали 9 очков и заняли первое место в группе, заработав 25 тысяч долларов в качестве призовых.

В квартете A лидерство взяла команда Team Vitality, а в группе B победу одержали Ninjas in Pyjamas.

Запись поединка между NaVi и FaZe

# Группа С
М
В
П
О
1. ​​ Natus Vincere 3 3 0 9
2. ​​ FaZe Clan 4 2 2 6
3. ​​ Complexity Gaming 3 1 2 3
4. ​​ OG 2 0 2 0
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В статье: Natus Vincere
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