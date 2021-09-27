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NaVi заняли первое место в групе на BLAST Premier: Fall Groups 2021
"Рожденные побеждать" прошли в следующий этап - Fall Finals 2021
navi.gg
В период с 16 по 26 сентября проходил групповой этап турнира по CS:GO - BLAST Premier. Призовой фонд турнира составлял 150 000 долларов, а также шесть путевок на финальный этап сореванования - BLAST Premier: Fall Finals 2021.
В последнем матче группы C команда украинской киберспортивной организации Natus Vincere одержала победу над FaZe Clan. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась со счетом 2:0 в пользу коллектива Александра "s1mple" Костылева:
- 16:10 на Dust2
- 16:13 на Mirage
Таким образом, "рожденные побеждать" заработали 9 очков и заняли первое место в группе, заработав 25 тысяч долларов в качестве призовых.
В квартете A лидерство взяла команда Team Vitality, а в группе B победу одержали Ninjas in Pyjamas.
|#
|Группа С
|
М
|
В
|
П
|
О
|1.
| Natus Vincere
|3
|3
|0
|9
|2.
| FaZe Clan
|4
|2
|2
|6
|3.
| Complexity Gaming
|3
|1
|2
|3
|4.
| OG
|2
|0
|2
|0
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