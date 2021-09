NaVi заняли первое место в групе на BLAST Premier: Fall Groups 2021

В период с 16 по 26 сентября проходил групповой этап турнира по CS:GO - BLAST Premier. Призовой фонд турнира составлял 150 000 долларов, а также шесть путевок на финальный этап сореванования - BLAST Premier: Fall Finals 2021.

В последнем матче группы C команда украинской киберспортивной организации Natus Vincere одержала победу над FaZe Clan. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась со счетом 2:0 в пользу коллектива Александра "s1mple" Костылева:

16:10 на Dust2

16:13 на Mirage

Таким образом, "рожденные побеждать" заработали 9 очков и заняли первое место в группе, заработав 25 тысяч долларов в качестве призовых.

В квартете A лидерство взяла команда Team Vitality, а в группе B победу одержали Ninjas in Pyjamas.

Запись поединка между NaVi и FaZe