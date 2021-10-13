CS:GO - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
BLAST Premier Fall Showdown. Решающая битва за финал
12 октября стартовали матчи BLAST Premier Fall Showdown (CS:GO) с призовым фондом $162,5 тыс. Партнером русскоязычной трансляции выступает ведущий киберспортивный букмекер Parimatch Ukraine. Напомним, что всего в соревновании участвуют 16 команд. Две сильнейшие получат квоты на BLAST Premier: Fall Finals 2021, который пройдет в конце ноября в Дании в формате LAN.
Единственный представитель СНГ Virtus.pro сыграет в стартовом матче с Movistar Riders. Аналитики Parimatch дают Virtus.pro солидные 70% на победу. Команды встретятся 14 октября и фанатам киберспорта точно стоить посмотреть трансляцию этого матча, он обещает быть интересным.
Впрочем, по-своему интересны все поединки этой стадии. BLAST Premier Fall Showdown 2021 продлится до 17 октября и мы увидим немало интересных и зрелищных матчей. Не забываем, что это последний шанс для команд отобраться в финал осенней серии турниров BLAST на полмиллиона долларов. В общем, будет жарко.
Популярное сейчас
- Буряк: Необходимо вернуть в сборную Украины Малиновского
- Петраков: Мы не Франция и не Италия. У нас средний чемпионат
- Неудача национальной сборной, пижонство молодежки, решение Марлоса. Главные новости за 12 октября
- Роналду умело бьет пенальти. Португалия - Люксембург 5:0. Видео голов и обзор матча
- Милевский примет участие в новом сезоне телешоу Холостяк
- Мать Криштиану Роналду категорически против свадьбы сына с Джорджиной Родригес. ФОТО