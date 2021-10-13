  1. UA-Футбол ⚽
  2. Киберспорт
  3. CS:GO
  4. BLAST Premier Fall Showdown. Решающая битва за финал
В тренде
CS:GO
CS:GO

CS:GO - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

BLAST Premier Fall Showdown. Решающая битва за финал

CS:GO
(1 голосов)
BLAST Premier Fall Showdown. Решающая битва за финал

Новости партнёров Автор UA-Футбол
Новина українською

12 октября стартовали матчи BLAST Premier Fall Showdown (CS:GO) с призовым фондом $162,5 тыс. Партнером русскоязычной трансляции выступает ведущий киберспортивный букмекер Parimatch Ukraine. Напомним, что всего в соревновании участвуют 16 команд. Две сильнейшие получат квоты на BLAST Premier: Fall Finals 2021, который пройдет в конце ноября в Дании в формате LAN.

Единственный представитель СНГ Virtus.pro сыграет в стартовом матче с Movistar Riders. Аналитики Parimatch дают Virtus.pro солидные 70% на победу. Команды встретятся 14 октября и фанатам киберспорта точно стоить посмотреть трансляцию этого матча, он обещает быть интересным.

Впрочем, по-своему интересны все поединки этой стадии. BLAST Premier Fall Showdown 2021 продлится до 17 октября и мы увидим немало интересных и зрелищных матчей. Не забываем, что это последний шанс для команд отобраться в финал осенней серии турниров BLAST на полмиллиона долларов. В общем, будет жарко.

Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...