BLAST Premier Fall Showdown. Решающая битва за финал

12 октября стартовали матчи BLAST Premier Fall Showdown (CS:GO) с призовым фондом $162,5 тыс. Партнером русскоязычной трансляции выступает ведущий киберспортивный букмекер Parimatch Ukraine. Напомним, что всего в соревновании участвуют 16 команд. Две сильнейшие получат квоты на BLAST Premier: Fall Finals 2021, который пройдет в конце ноября в Дании в формате LAN.

Единственный представитель СНГ Virtus.pro сыграет в стартовом матче с Movistar Riders. Аналитики Parimatch дают Virtus.pro солидные 70% на победу. Команды встретятся 14 октября и фанатам киберспорта точно стоить посмотреть трансляцию этого матча, он обещает быть интересным.

Впрочем, по-своему интересны все поединки этой стадии. BLAST Premier Fall Showdown 2021 продлится до 17 октября и мы увидим немало интересных и зрелищных матчей. Не забываем, что это последний шанс для команд отобраться в финал осенней серии турниров BLAST на полмиллиона долларов. В общем, будет жарко.