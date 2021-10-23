Лучшие команды Украины по CS:GO 2х2 сойдутся в Национальном финале Red Bull Flick

Кто победит в противостоянии по CS:GO в формате 2х2 и представит Украину на международной арене? В течение сентября - октября в Украине прошло пять квалификаций Red Bull Flick - международного турнира по CS: GO в формате 2х2 с уникальным набором ландшафта, механик и карт! Во всех квалификациях вместе приняли участие 247 команд.

В Национальный финал, который состоится онлайн 24 октября, прошли по две лучшие команды из каждой квалификации:

Команда FAMILY из Харькова в составе Седых "" t0rETTT0 "" Данила и Могилко "m4ngust" Кирилла.



Команда SPRAY'N'PRAY: Гордеев "Shara" Александр из Киева и Роман "z1" Полтавченко из Мариуполя.



Команда DAWDAWD: Сикалюк "noiseUp" Дмитрий (Ирпень) и Антоненко “spaykeRRRR” Николай (Бородянка)



Команда 1PUNCHMAN из Львова в составе Харитонова "Kharik" та Уляна Тараса



Команда FENLITACH в составе Валерия Рожко из Вознесенска и Ярослава Кашук из Конотопа



Команда OG3OD Александр Баранишин (Винница) и Александр Романюк (Ровно)



Команда "ConVeinneR" из Кривого Рога в составе Вареника "ArTan1S-" Дмитрия и

Васильца "uJiN" Евгения

Команда "ETERNALS": Тедиашвили "NIIFEE3" Дмитрий (Херсон) и Рудый "rud1xxx" Тарас (Хмельницкий)



Команда "born2flex": Маринич "scoobyxie" Александр (Ровно) и Головко "fix" Илья (Киев)



Команда "NA-DEV9TKE" из Одессы в составе Фасоленко "bobovk1n" Дмитрия и Коновалова "joly-" Ивана

Матчи Red Bull Flick 2021 пройдут на пяти кастомных картах: Digital Archives, Control Room, City Palace, Sky Platform и Wi-nG: 5.

24 октября в 16:00, 10 лучших команд страны примут участие в Национальном онлайн-финале, который будет транслироваться на официальном twitch-канале UESF, и победители которого продолжат борьбу дальше, уже на международной арене.

Что интересного для игроков в этом турнире?

По результатам Национального онлайн-финала команды получат официальный мерч Red Bull Flick и призы от Steelseries: с первого по восьмое место - гарнитуры Steelseries Arctis, а 9 и 10 места - коврики Steelseries QcK.

Победители финала заберут 50 тыс. грн., второе и третье места - 20 тыс. и 10 тыс. соответственно, а четвертое место - игровую мышу Steelseries Rival 3.

Что дальше?

30 октября победители украинского Red Bull Flick примут участие в международной закрытой квалификации для победителей всех стран-участниц. Для выхода в Мировой Финал украинской команде необходимо будет войти в ТОП-8 этого финального раунда.

Решающие противостояния устроят 19-21 ноября в Хельсинки, Финляндия в официальном соревновании Pro-AM Red Bull Flick Invitational, где финалистам также придется бороться с 8 дуэтами игроков из профессиональных киберспортивных команд ENCE, Cloud9, G2, OG, FURIA и BIG. Призовой фонд Международного Гранд-финала - 50 000 €!

Red Bull Flick - это турнир по CS:GO с новым игровым режимом, созданным специально для команд из двух игроков. Основная цель в Red Bull Flick - захват и удержание одной из трех точек. Глобальный партнер по периферийному оборудованию - SteelSeries. Локально турнир проводится совместно Федерацией киберспорта Украины и медиа-партнерами iSport и UA-Футбол.

#RedBullFlick