NaVi прошли в финал верхней сетки BLAST Premier: Fall Finals 2021

В период с 24 по 28 ноября проходит турнир по CS:GO - BLAST Premier: Fall Finals 2021. Призовой фонд турнира составляет 425 000 долларов.

В полуфинале сетки "виннеров" команда украинской киберспортивной организации Natus Vincere переиграла Heroic. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась со счетом 2:1 в пользу "рожденных побеждать":

16:11 на Inferno

14:16 на Mirage

16:12 на Overpass

Таким образом, NaVi прошли в финал верхней сетки, где сыграют с победителем из пары Team Vitality - Astralis.