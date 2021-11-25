  1. UA-Футбол ⚽
  2. Киберспорт
  3. CS:GO
  4. NaVi прошли в финал верхней сетки BLAST Premier: Fall Finals 2021
В тренде
CS:GO
CS:GO

CS:GO - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

NaVi прошли в финал верхней сетки BLAST Premier: Fall Finals 2021

CS:GO
(1 голосов)

"Рожденные побеждать" прошли Heroic

NaVi прошли в финал верхней сетки BLAST Premier: Fall Finals 2021

navi.gg

Новина українською

В период с 24 по 28 ноября проходит турнир по CS:GO - BLAST Premier: Fall Finals 2021. Призовой фонд турнира составляет 425 000 долларов.

В полуфинале сетки "виннеров" команда украинской киберспортивной организации Natus Vincere переиграла Heroic. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась со счетом 2:1 в пользу "рожденных побеждать":

  • 16:11 на Inferno
  • 14:16 на Mirage
  • 16:12 на Overpass

Таким образом, NaVi прошли в финал верхней сетки, где сыграют с победителем из пары Team Vitality - Astralis.

Запись поединка между Natus Vincere и Heroic

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Natus Vincere
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...