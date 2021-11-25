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NaVi прошли в финал верхней сетки BLAST Premier: Fall Finals 2021
"Рожденные побеждать" прошли Heroic
navi.gg
В период с 24 по 28 ноября проходит турнир по CS:GO - BLAST Premier: Fall Finals 2021. Призовой фонд турнира составляет 425 000 долларов.
В полуфинале сетки "виннеров" команда украинской киберспортивной организации Natus Vincere переиграла Heroic. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась со счетом 2:1 в пользу "рожденных побеждать":
- 16:11 на Inferno
- 14:16 на Mirage
- 16:12 на Overpass
Таким образом, NaVi прошли в финал верхней сетки, где сыграют с победителем из пары Team Vitality - Astralis.
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