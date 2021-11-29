NaVi - чемпионы BLAST Premier: Fall Finals 2021

В Копенгагене в период с 24 по 29 ноября прошел турнир по диспциплине CS:GO - BLAST Premier: Fall Finals 2021. Призовой фонд составляет 425 000 долларов.

В решающем поединке соревнования команда украинской киберспортивной организации Natus Vincere переиграла Team Vitality - 2:1 (серия - "Best of 3"):

16:12 на Mirage

6:16 на Nuke

16:7 на Inferno

Таким образом, "рожденные побеждать" стали чемпионами и заработали 225 тысяч долларов. На пути к гранд-финалу NaVi обыграли BIG, Heroic и тот же Vitality в финале верхней сетки.

Лучшим игроком турнира был признан игрок Natus Vincere - снайпер Александр "s1mple" Костылев получил награду MVP.

Запись поединка между NaVi и Vitality

Итоговые места BLAST Premier: Fall Finals 2021: