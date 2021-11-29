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NaVi - чемпионы BLAST Premier: Fall Finals 2021

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В гранд-финале были обыграны Team Vitality

NaVi - чемпионы BLAST Premier: Fall Finals 2021

navi.gg

Новина українською

В Копенгагене в период с 24 по 29 ноября прошел турнир по диспциплине CS:GO - BLAST Premier: Fall Finals 2021. Призовой фонд составляет 425 000 долларов.

В решающем поединке соревнования команда украинской киберспортивной организации Natus Vincere переиграла Team Vitality - 2:1 (серия - "Best of 3"):

  • 16:12 на Mirage
  • 6:16 на Nuke
  • 16:7 на Inferno

Таким образом, "рожденные побеждать" стали чемпионами и заработали 225 тысяч долларов. На пути к гранд-финалу NaVi обыграли BIG, Heroic и тот же Vitality в финале верхней сетки.

Лучшим игроком турнира был признан игрок Natus Vincere - снайпер Александр "s1mple" Костылев получил награду MVP.

Запись поединка между NaVi и Vitality

Итоговые места BLAST Premier: Fall Finals 2021:

  • 1 место: Natus Vincere - $225 тыс.;
  • 2 место: Team Vitality - $85 тыс.;
  • 3 место: Astralis - $40 тыс.;
  • 4 место: Heroic - $25 тыс.;
  • 5-6 место: FaZe Clan и Team Liquid - $15 тыс.;
  • 7-8 место: BIG и Ninjas in Pyjamas - $10 тыс.
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В статье: Natus Vincere
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