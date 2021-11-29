CS:GO - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
NaVi - чемпионы BLAST Premier: Fall Finals 2021
В гранд-финале были обыграны Team Vitality
navi.gg
В Копенгагене в период с 24 по 29 ноября прошел турнир по диспциплине CS:GO - BLAST Premier: Fall Finals 2021. Призовой фонд составляет 425 000 долларов.
В решающем поединке соревнования команда украинской киберспортивной организации Natus Vincere переиграла Team Vitality - 2:1 (серия - "Best of 3"):
- 16:12 на Mirage
- 6:16 на Nuke
- 16:7 на Inferno
Таким образом, "рожденные побеждать" стали чемпионами и заработали 225 тысяч долларов. На пути к гранд-финалу NaVi обыграли BIG, Heroic и тот же Vitality в финале верхней сетки.
Лучшим игроком турнира был признан игрок Natus Vincere - снайпер Александр "s1mple" Костылев получил награду MVP.
Итоговые места BLAST Premier: Fall Finals 2021:
- 1 место: Natus Vincere - $225 тыс.;
- 2 место: Team Vitality - $85 тыс.;
- 3 место: Astralis - $40 тыс.;
- 4 место: Heroic - $25 тыс.;
- 5-6 место: FaZe Clan и Team Liquid - $15 тыс.;
- 7-8 место: BIG и Ninjas in Pyjamas - $10 тыс.
Популярное сейчас
- В аэропорту Борисполь произошло ЧП с участием самолета Шахтера
- "Наименьший бюджет в УПЛ". Вирт назвал среднюю зарплату в Вересе
- Смерть супер-клубов. Или как Криштиану и Месси увольняют своих тренеров
- NaVi прошли в финал верхней сетки BLAST Premier: Fall Finals 2021
- Дополнительная мотивация. Обладатель Золотого мяча получит в подарок роскошные часы. ФОТО
- Красотка дня. Сексуальная жена украино-немецкого олимпийского медалиста в настольном теннисе. ФОТО