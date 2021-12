Украинец S1mple - лучший игрок года по версии HLTV

Портал HLTV опубликовал ежегодный рейтинг лучших игроков по киберспортивной дисциплине CS:GO.

Украинский игрок Natus Vincere Александр "S1mple" Костылев занял первое место в ТОПе - снайпер "рожденных побеждать" получил оценку в 1,34 балла.

ТОП-5 игроков по индвидуальному рейтингу CS:GO за 2021 год:

We all knew who would end up as the highest-rated player of 2021



s1mple takes the crown with a 0.05 lead over ZywOo, while Gambit's sniper sh1ro lands at #3.



NiKo finds himself at #4 as the only player on the list without an MVP this year. pic.twitter.com/S7oT67OLRW