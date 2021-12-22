CS:GO - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Украинец S1mple - лучший игрок года по версии HLTV
"S1mple" набрал рейтинг 1,34
Портал HLTV опубликовал ежегодный рейтинг лучших игроков по киберспортивной дисциплине CS:GO.
Украинский игрок Natus Vincere Александр "S1mple" Костылев занял первое место в ТОПе - снайпер "рожденных побеждать" получил оценку в 1,34 балла.
ТОП-5 игроков по индвидуальному рейтингу CS:GO за 2021 год:
- S1mple – 1,34
- Sh1ro – 1,22
- Ax1Le – 1,16
- Hobbit – 1,16
- Jame – 1,13
We all knew who would end up as the highest-rated player of 2021— HLTV.org (@HLTVorg) December 22, 2021
s1mple takes the crown with a 0.05 lead over ZywOo, while Gambit's sniper sh1ro lands at #3.
NiKo finds himself at #4 as the only player on the list without an MVP this year. pic.twitter.com/S7oT67OLRW
Популярное сейчас
- Не только Футболы. Стало известно, кто будет бороться за телеправа УПЛ
- Бывший игрок Шахтера возглавил Динамо Бухарест
- Малиновский - лучший игрок Аталанты в матче против Дженоа
- "Представлял холодную войну и автоматы Калашникова". Экс-игрок Динамо - о переезде в Украину
- Красотка дня. Свежеиспеченная невеста молодого защитника Руха. ФОТО
- Мальдивы? Не слышали! Бущан с Федецкий и экс-динамовцами отправился за зимнюю охоту. ФОТО