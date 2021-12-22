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Украинец S1mple - лучший игрок года по версии HLTV

CS:GO
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"S1mple" набрал рейтинг 1,34

Украинец S1mple - лучший игрок года по версии HLTV

Новина українською

Портал HLTV опубликовал ежегодный рейтинг лучших игроков по киберспортивной дисциплине CS:GO.

Украинский игрок Natus Vincere Александр "S1mple" Костылев занял первое место в ТОПе - снайпер "рожденных побеждать" получил оценку в 1,34 балла.

ТОП-5 игроков по индвидуальному рейтингу CS:GO за 2021 год:

  • S1mple – 1,34
  • Sh1ro – 1,22
  • Ax1Le – 1,16
  • Hobbit – 1,16
  • Jame – 1,13
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В статье: Natus Vincere
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